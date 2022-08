Reazione a Catena: momenti di panico in studio, è successo

Incredule le campionesse in gara durante Reazione a Catena. Dopo momenti di panico in studio, l’annuncio. Ecco che cosa è successo

Reazione a Catena è uno dei programmi televisivi più seguiti del pomeriggio Rai. Si tratta di un game show che mette in risalto le abilità logiche e cognitive dei partecipanti in gara, i quali vengono messi alla prova con numerosi test e simpatici giochi di abilità.

Il gioco, infatti, consiste nel trovare la parola proposta attraverso la capacità dei concorrenti di arrivarci proponendo frasi complesse. Ma a fare notizia è stata la puntata di ieri, dove le incredule campionesse in gas sono state travolte da momenti di panico in studio. Poi è arrivato l’incredibile annuncio. Ecco che cosa è successo.

Momenti di panico nello studio di Reazione a Catena. Ecco che cosa è successo

Puntata davvero elettrizzante quella di mercoledì 17 agosto 2022, di Reazione a Catena. Le campionesse in studio, arrivate ormai in finale, sono rimaste senza parole dopo l’episodio avvenuto mentre erano ancora in gara. Il game show pomeridiano, trasmesso dalla Rai tutti i pomeriggi, ha infatti fatto parlare di sé.

Ancora in credule e per nulla certe di quello che stava per accadere, infatti, le campionesse hanno ascoltato l’annuncio del presentatore del programma. Ad un certo punto, infatti, Marco Liorni ha annunciato che le campionesse avevano vinto. Le tre donne erano riuscite a trovare con successo la parola della finale.

Il trio di campionesse ha quindi messo in bacheca la loro seconda vittoria nel programma, riuscendo ad indovinare la parola “Comando”. Grazie al loro corretto ragionamento, partito dal primo e terzo elemento (“Motore” e “Testa”), le tre campionesse sono riuscite a completare la parola che aveva la seguente base: “CO____O”.

All’annuncio della vittoria da parte del conduttore, ci sono stati veri e propri attimi di panico, con il trio di campionesse che non si aspettava davvero di poter vincere. Le Pizze a Pezzi (questo il nome delle vincitrici) hanno dimostrato ancora una volta il loro incredibile valore in questo gioco, confermandosi le campionesse da battere.

La squadra vincente, dopo aver indovinato la parola mancante, è riuscita ad aggiudicarsi un premio di 3.000€. Cifra che è stata aggiunta all’importo vinto nella giornata precedente.