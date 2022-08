Cellulare: lo stai cambiando? Ma prima devi fare queste cose!

Se in questi giorni stai pensando di cambiare il cellulare allora fermati un attimo: prima devi fare queste cose: ecco il consiglio

Gli smartphone sono dispositivi elettronici ormai entrati in maniera decisiva nelle nostre vite quotidiane. Questi nuovi strumenti hanno fatto dell’innovazione tecnologica il loro punto di forza, tanto da passare da semplici cellulari per fare telefonate o inviare messaggi a veri e propri dispositivi utili per il proprio lavoro e per il tempo libero.

I telefoni cellulari hanno raggiunto infatti un livello avanzatissimo, con un’industria della telefonia mobile che riescono a “sfornare” ogni anno dispositivi avanzatissimi e all’ultimo grido. Tuttavia, se in questi giorni stai pensando di cambiare il cellulare allora fermati un attimo: prima devi fare queste cose. Ecco il consiglio che ti diamo per un acquisto eccellente.

Ecco cosa devi fare prima di cambiare il cellulare

Non è affatto raro voler cambiare il proprio cellulare, acquistandone uno nuovo. Decidere di utilizzare un nuovo dispositivo può dipendere dalla volontà di avere un dispositivo più moderno (magari con una fotocamera o con nuove funzionalità). Ma prima di acquistare un nuovo cellulare dovresti fare prima queste cose.

È importante, infatti, sapere quali sono le modalità di smaltimento del vecchio smartphone. Questi, infatti, non devono essere gettati nell’indifferenziata, ma tra i rifiuti delle apparecchiature elettriche “RAEE”. Un’alternativa valida, inoltre, potrebbe essere quella dell’isola ecologica, presenti nella maggior parte delle città italiane.

Inoltre, un consiglio è quello di salvare tutti i dati prima di gettare il vostro smartphone. Dunque, è importante salvare i dati mediante un backup e poi disattivare gli account. Ci sono moltissime funzionalità online che permettono di fare il backup in maniera gratuita, molto facilmente e in maniera piuttosto rapida. Inoltre, è importante fare togliere la SIM, la scheda SD e realizzare la formattazione dei file e pulizia del dispositivo.

Per fare questo, potete recarvi sulle impostazioni e cliccare sul pulsante “ripristina”, per cancellare tutte le informazioni. Grazie a questo, eliminerete i dati presenti e potrete trasferire le informazioni con più facilità. Infine, è importante ricordare che un’alternativa valida allo smaltimento è quella di vendere il vecchio smartphone, in modo da recuperare almeno una parte dei soldi spesi ed incentivare la cosiddetta “economia circolare”.