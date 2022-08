Oggi lei è bellissima e molto amata dal pubblico ma la ricordate quando faceva la Velina ed era giovanissima?

Come sappiamo lei è una bellissima e molto conosciuta presentatrice, cantante e showgirl italiana ed è sulla cresta dell’oda da molti anni, ha iniziato infatti da giovanissima con il programma tanto amato Non è la Rai.

Stiamo parlando proprio di Laura Freddi, che ha ammaliato il pubblico da casa con la sua gentilezza e garbo, ma anche con la bellezza, una vera e propria dea, bionda e con gli occhi chiari.

Laura Freddi la ricordate quando faceva la Velina? Eccola!

Tutti noi poi la ricordiamo per la relazione che ha avuto con Paolo Bonolis, prima che lui incontrasse l’attuale moglie, Sonia Bruganelli, ma parliamo di Laura e della sua carriera lunghissima.

Ha infatti iniziato a farsi conoscere nel 1989 quando aveva solamente 17 anni vincendo il concorso Teen Agers di Cavalese e dopo solamente in un’anno ha partecipato ad un film come attrice.

Ma la prima volta in televisione è nel 1992 con il programma di Gianni Boncompagni che la sceglie come volto principale, per ben due edizioni, con il ruolo da protagonista, da li in poi ci sono stati moltissimi programmi, come Segnali di fumo, il Festival bar arrivando fino al mitico bancone di Striscia la Notizia in coppia con Miriana Trevisan.

Dopo la fine della relazione con Paolo Bonolis ci sono state varie relazioni fino ad oggi, al legame profondo con Leonardo D’Amico che l’ha resa madre della piccola e bellissima Ginevra venuta al mondo nel 2018.

In quanti la ricordano sul bancone di Striscia? Da quel momento ad oggi è completamente diversa, anche se l’età è avanzata, come sappiamo, la sua bellezza è rimasta uguale, anzi come un buon vino è migliorata nel tempo.

Il suo colore di capelli è rimasto lo stesso, perchè naturale ma le sue forme ed il suo volto si sono trasformati, prima le sfumature erano più chiare ed il taglia è in pieno stile 2000