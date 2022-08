Scopriamo insieme com’è la bellissima Jovanotti e come sono riusciti a superare una crisi ed essere ancora più affiatati.

Come sappiamo in questo momento Jovanotti è molto amato e seguito, grazie anche ai suoi numerosi concerti sulla spiaggia, ovvero i Jova Beach party che riescono ad unire moltissime persone.

Ma in quanti hanno visto la moglie e sanno come sono riusciti a superare la crisi che hanno dovuto affrontare, come capita a molte famiglie di oggi? Scopriamolo insieme e vediamo tutti i dettagli.

Jovanotti: la moglie è bellissima e dopo la crisi sono sempre più uniti

Tutti noi conosciamo il vero nome di Jovanotti, ovvero Lorenzo Cherubini che ha fatto parte e tiene viva la musica italiana con mille successi cantanti direttamente da lui oppure da altri cantanti.

Accanto ad un’uomo felice c’è sempre una donna che gli sta accanto e che lo aiuta e sostiene nonostante tutto quello che può succedere nella vita, oggi vi vogliamo far conoscere qualcosa in più proprio su di lei, ovvero Francesca Valiani.

La moglie di Jovanotti non si è mai messa sotto i riflettori ed anche su i vari social ha pochissimi follower che la seguono per la sua passione con la fotografia.

In questo modo, infatti è un nome di spicco ed ha anche pubblicato un libro, che si chiama Tutti i giorni, dove racconta la storia della sua vita ed ovviamente della sua famiglia, aveva anche rilasciato una intervista a Vanity Fair.

In questo caso aveva dichiarato di aver conosciuto il suo futuro marito quando era molto giovane e lui aveva 14 anni e metteva i dischi in un piccola discoteca di Cortona, anche se non ci è mai andata perchè i suoi genitori non volevano ha conservato per tantissimo tempo quel biglietto, e lo ha tutt’oggi.

Di recente hanno parlato anche della malattia che ha dovuto affrontare la figlia, Teresa Cherubini contro un tumore, ed ha confessato che è stato un periodo complicato ma dal quale sono riusciti ad uscire più forti di prima.

Per quanto riguarda la sua bellezza non c’è modo di nasconderla perchè è veramente lampante e sotto gli occhi di tutti, insomma una donna bella e brava che è il vero sostegno del marito, Lorenzo Cherubini, non credete?