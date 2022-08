Carlo Conti e le macchine: un rapporto strano, ecco perché

Non solo tv e spettacolo. Carlo Conti ha un rapporto meraviglioso con le macchine. Ecco il suo incredibile parco auto

Carlo Conti è considerato uno dei conduttori più conosciuti e apprezzati all’interno del panorama televisivo. Presentatore di punta della Rai, Conti tiene spesso compagnia i telespettatori italiani durante il preserale, ma negli ultimi anni ha raggiunto un grande successo grazie ad alcuni programmi in prima serata, come ad esempio Tale e Quale Show su rai 1.

La sua carriera di successo e i suoi incredibili risultati raggiunti durante gli anni lavorativi (come, ad esempio, la presentazione del Festival di Sanremo), non ha di certo privato del presentatore di altre sue passioni. Non tutti sanno, infatti, che Carlo Conti ha un rapporto meraviglioso con le macchine. Ecco il suo incredibile parco auto.

Ecco il parco auto di Carlo Conti e le sue macchine

A seguito di una giovinezza non facile, Carlo Conti decise di iniziare gli studi e conseguire il diploma di ragioniere, dando inizio poi alla sua carriera in banca. Tuttavia, si accorge da subito che quel lavoro non fa per lui e inizia quindi a lavorare come conduttore radiofonico. Sarà proprio questa esperienza, iniziata nel 1977 a Radio Firenze nuova, ad aprire le porte della televisione.

Inizierà presto a condurre importanti programmi televisivi, fino ad ottenere la conduzione di Domenica In e I raccomandati. Procede poi, nel 2004, con Miss Italia e l’anno che verrà, trasmissione trasmessa ogni anno la sera del 31 dicembre. Successivamente, condurrà anche l’Eredità e Tale e Quale show.

Conti è sposato dal 2012 con Francesca Vaccaro, truccatrice esperta nel mondo della tv. I due hanno dato alla luce un figlio. Ma no c’è solo la famiglia e il lavoro nella vita di Carlo Conti. Il presentatore, infatti, ha una nota passione per le macchine e non nasconde di essere un grande fan di questi mezzi di trasporto.

Il conduttore, infatti, ama moltissimo cambiare spesso automobile, per cui possiede un parco auto davvero niente male. Purtroppo, non è possibile sapere esattamente quali e quante automobili possiede Carlo Conti, ma alcune di queste sono state fotografate dai paparazzi. Conti possiede, infatti, una bellissima Audi e un Suv per affrontare i ritmi della città. Infine, il presentatore possiede anche una Smart.