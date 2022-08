Vediamo insieme tutto quello che non sapete sulla bellissima donna che ha sposato Piero Angela e che è stata al suo fianco per tanti anni.

Come sappiamo nei giorni scorsi è venuto a mancare un pilastro molto importante per quanto riguarda la televisione e la cultura generale in Italia, ovvero Piero Angela, che allo stesso tempo era molto riservato sulla sua vita privati.

In pochi infatti sapevano che la sua bellissima moglie era una ballerina, anche perchè si sono mostrati poche volte insieme, non amavano molto la vita mondana, cerchiamo quindi di sapere qualche informazione in più.

Piero Angela: la moglie è un’importante e bellissima ballerina

Iniziamo dicendo che Piero Angela è venuto a mancare a 92 anni dopo aver combattuto per tempo con una brutta malattia ed è stato sposato con Margherita che ha 82 anni e dalla loro unione sono nati due figli, Alberto, che conosciamo tutti e Cristine.

La loro coppia è stata il segno dell’amore vero perchè sono stati sposati per oltre sessant’anni, e si sono sempre sostenuti a vicenda nella vita.

Piero ha infatti potuto contare sempre sulla moglie e sul suo affetto ed ovviamente appoggio pieno per la carriera televisiva e non solo, come potete immaginare accanto ad un grande uomo c’è sempre una donna speciale, anche se è una frase fatta nel loro caso è veramente così.

Per chi non lo sapesse la signore Margherita è una donna molto discreta e non ama la vita mondana ma sappiamo che ha origini del nord Italia, anche se non sappiamo con precisione se di Milano o Torino.

Oltre allo studio ha sempre amato, o meglio avuto una grande passione per la danza, ed ha sempre praticato questo sport, infatti ha frequentato la Scala di Milano, una delle più importanti a livello internazionale per la danza classica.

Ma la sua carriera è terminata nel momento in cui si sono conosciuti con Piero, perchè l’amore per la famiglia ha superato tutte le sue passione e lei si è dedicata completamente a lui.

Come potete vedere anche da questa immagine è una donna bellissima e le mandiamo un grande abbraccio per la grave perdita che ha subito di recente, ma siamo sicuri che l’amore dei figli le sarà sicuramente di conforto, almeno in parte.