Scopriamo insieme l’incredibile trasformazione della super conosciuta ed amata, Cristina Plevani, ai tempi del primo Gf.

Tutti noi abbiamo seguito le prime avventure del Grande Fratello, quando nessuno sapeva che cosa fosse e quale successo avrebbe regalato con il tempo a chi partecipava nel programma.

Tra di loro c’era anche la bellissima e biondissima bagnina, Cristina Plevani, ma poi non si è più vista in televisione, quindi che fine ha fatto? Che cosa fa nella vita e come si è trasformata? Eccola oggi!

Cristina Plevani: dall’enorme successo ad oggi, incredibile

La sua apparizione per la prima volta in televisione è stata appunto nel 2000 con il reality diventato poi famosissimo del Gf, e come non dimenticare la storia d’amore con Pietro Taricone.

Erano entrati tutti e due nei cuori di moltissimi italiani, ma per Cristina il successo si è declassato dopo pochissimo, è infatti tornata nella sua bellissima Iseo, nota ovviamente per il lago, dove vivere tranquilla e felice.

Come sappiamo ha partecipato, in un primo momento a vari programmai televisivi, come la rubrica Tutto questo è Beautiful, e condotto anche un programma in radio, nello specifico Rtl 102.5.

Ma dopo poco ha preferito tornare alla sua vita di sempre, come insegnante di nuoto, al momento insegna fitness e hidro-bike, e lo scorso anno avevo dichiarato a Pomeriggio Cinque che faceva la commessa in un negozio di abbigliamento vicino al lago.

Le sue parole, in quel caso sono state che lei non si è mai sentita un’artista e per questo motivo è normale che faccia la vita normale, ha anche deciso di cambiare il colore di capelli, passando dal famoso biondo ad un castano scuro che le dona moltissimo.

Per quanto riguarda l’amore è ancora single e al momento non sembra esserci nessuno accanto a lei, oltre al suo piccolo amico peloso, che la segue sempre e con il quale condivide anche vari video sul suo profilo social di Instagram.

Con il passare degli anni la bellissima Cristina è diventata ancora più bella ed affascinante di quando ha partecipato al Grande Fratello, non siete d’accordo con noi? Continuate a seguirci per avere sempre delle notizie nuove ed interessanti!