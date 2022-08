Torta Imperiale: pronta in 15 minuti, wow!

150 gr di zucchero

500 gr di latte

10 gr di zucchero a velo

150 gr di burro

2 uova

3 cucchiai di amido

Iniziamo quindi come prima cosa ad aprire le nostre uova dentro ad un pentolino poi aggiungiamo lo zucchero e quando sarà bello amalgamato possiamo mettere l’amido di mai, ovviamente dobbiamo far inglobare anche lui.

Una volta che è tutto bello uniforme possiamo aggiungere il latte ed accendere il gas ma è importante che sia bassissimo e che non smettiamo mai di mescolare fino a quando non si addensi e si trasformi nella nostra buonissima crema.

Poi mettiamo tutto dentro ad un contenitore e lasciamo raffreddare, mi raccomando copriamo la crema con la pellicola alimentare, deve rimanere fuori dal frigorifero per questo passaggio.

Adesso prendiamo un’altro contenitore dove mettiamo il burro e lo zucchero a velo e poi lavoriamo per bene il tutto o con una frusta a mano oppure con quella elettrica, in base a come abbiamo voglia o a quello che abbiamo in casa.

Prendiamo quindi la crema che si è raffreddata e ci uniamo questo composto, ma in più volte, mi raccomando, sempre usando la frusta, poi quando è tutto uniforme lo mettiamo da una parte.

Dobbiamo realizzare lo sciroppo, per il quale ci servo:

400 gr di acqua

1 buccia di limone

3 cucchiai di zucchero

Iniziamo mettendo la buccia del limone in un pentolino e poi aggiungiamo l’acqua e lo zucchero, attendiamo che bolla e successivamente, una volta tolto dal fuoco togliamo la buccia e lasciamo che si raffreddi.

Siamo arrivati all’ultimo passaggio, ovvero alla costruzione della torta, dove ci servirà una tortiera a cerniera ed un pacco di savoiardi che andremo ad immergere uno per uno nello sciroppo e poi li sistemiamo sul fondo della nostra tortiera e su i lati.

Adesso possiamo mettere la crema al centro e cerchiamo di uniformarla in altezza, aiutandoci con una spatola, o con un cucchiaio, mettiamo il tutto in frigorifero per 2/3 ore prima di servire ma copriamo sempre con la pellicola.

Passato questo tempo possiamo decorarla come preferiamo con scaglie di cioccolato bianco e nero, oppure con disegni che andremmo a fare con la sac à poche, o con degli zuccherini, insomma come preferiamo.

Una vera bontà pronta in pochissimi minuti che possiamo servire anche in occasioni speciali, ovviamente nella crema possiamo anche aggiungere cioccolato in scaglie oppure un’aroma di un’agrume se ci piace.