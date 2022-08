Vediamo insieme che cosa succederà nel nuovissimo appuntamento di oggi per quanto riguarda l’amata soap opera turca.

Anche oggi, 19 agosto, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento con Terra amara, ovvero il programma che fa attendere con ansia i telespettatori l’orario dopo pranzo per vedere la storia dei due protagonisti.

Scopriamo quindi che cosa ci attende nella tenuta dove la bella ex sarta si è sposata con il proprietario terriero, mentre il suo vero amore è diventato ricco grazie all’amicizia che ha stretto con lui.

Terra Amara: Cengaver lo mette in guardia

Iniziamo dicendo che Cengaver è su tutte le furie perchè adesso Yilmaz è il proprietario dell’industria tessile, ma lo scopo per lui è solamente uno, ovvero far fuori l’ex meccanico che è sopravvissuto alla furia di Demir.

L’Akkaya però cerca di spiegare che tutto queso odio è eccessivo perchè il suo amico continua solamente a dirgli bugie su quello che succede, ecco perchè Cengaver va a parlare direttamente con Yaman.

Ecco che gli confessa tutto quanto sul rapporto tra il rivale e la bella Zuleyha, ma arriviamo a Hunkar che finalmente si sta riprendendo completamente, dopo la delicatissima operazione, per via dello sparo che ha è partito per errore ad Yilmaz.

Il figlio, ovviamente è angosciato per quanto accaduto ed ha confessato che ha chiuso la sua bella amata in camera da letto perchè lei voleva fuggire con il piccolo Adnan e non poteva permetterlo.

Arriviamo adesso a Gulten, che sta pagando a carissimo presso la sua onestà nei confronti di Yilmaz, Gaffuer ha capito che la sorella ha fatto da intermediario tra l’imprenditore e la promessa sposa.

Il servitore del signore, quindi, l’ha dovuta punire per forza di cosa ed ha deciso di incatenarla nel porcile in mezzo alla campagna della loro tenuta, ma Gaffure porta a Gulten il cibo di nascosto, cercando di liberare Saniye, ma non ci riesce.

A salvare tutti arriva proprio l’Akkaya, ma cos’altro potrà succedere? Non ci resta che attendere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 16 circa su Canale 5.