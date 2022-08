Oggi vi vogliamo indicare una ricetta super veloce che vi permetterà di realizzare un buonissimo dolce con pochi ingredienti comunissimi.

Come sapete ci piace sempre darvi la possibilità di fare altro nella giornata oltre che a cucinare ma allo stesso tempo di realizzare qualcosa di buonissimo che lascia tutti senza parole.

Ecco quindi che con il dolce di oggi, dove gli ingredienti principali sono latte e biscotti, ci riuscite sicuramente, quindi bando alle chiacchiere e scopriamo che cosa ci occorre ed in che dosi.

Lette e biscotti in casa? Ecco come fare un ottimo dolce

Noi lo abbiamo preparato con i savoiardi perchè avevamo questi in casa ma voi potete tranquillamente sperimentare, ecco la lista:

3 cucchiai di amido di mais

200 ml di latte + 600 ml di latte

3 gocce di aroma di limone

Savoiardi quanto basta

2 cucchiai di zucchero

2 uova

Iniziamo con la preparazione ovvero prendiamo i nostri biscotti e li bagnano, uno per volta in un contenitore con solamente il latte, circa 200 ml e poi li adagiamo sul nostro contenitore con il quale serviremo anche il dolce a tavola.

Adesso prepariamo la crema, quindi prendiamo un pentolino e ci mettiamo le uova, poi aggiungiamo lo zucchero e l’amido di mais, per ultima mettiamo la scorsa del limone, mi raccomando non prendiamo la parte bianca.

Adesso mescoliamo il tutto fino ad ottenere un composto molto liscio e cremoso, in questo momento possiamo aggiungere i 600 ml di latte, accendiamo la fiamma in modo dolce e continuiamo a mescolare fino a che non si addensi e diventi una buonissima crema.

Quando è pronta la togliamo dal fuoco e togliamo anche la scorsa del limone, ma aggiungiamo l’aroma, mescoliamo nuovamente il tutto in modo energico e poi la versiamo sopra i nostri biscotti, mi raccomando livelliamola per bene.

Dopo questo passaggio possiamo mettere il tutto in frigorifero e deve rimanere per circa 60 minuti, ma realizziamo, intanto la copertura per il nostro dolcetto, ci servono quindi:

150 gr di cioccolato bianco

150 gr di cioccolato fondente

200 gr di panna zuccherata

Prendiamo il tutto e lo mettiamo in una ciotola e tramite la cottura a bagnomaria facciamo sciogliere i due cioccolati in questo modo avremmo una sorta di crema cioccolatosa, l’importante è continuare a girare per bene.

Quando sono passati i 60 minuti, mi raccomando togliamo il dolce dal frigorifero e mettiamoci sopra il nostro composto, poi lo rimettiamo dentro e lo togliamo solamente 30 minuti prima di portarlo a tavola e ci aggiungiamo anche delle scagliette di cioccolato.

Ecco che il vostro super dolce è pronto ed il tempo per realizzarlo è stato veramente pochissimo non credete? Continuate a seguirci per avere sempre ricette veloci e buonissime da realizzare.