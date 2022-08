Vediamo insieme in quanti riescono a dare la risposta corretta a questo nostro super difficile gioco di logica.

Oggi vi vogliamo sfidare con un gioco che riguarda la grammatica, si perchè dobbiamo indicare qual’è la forma corretta nella domanda che ci viene posta nella fotografia che vi abbiamo mostrato.

Sembra facile, ma non lo è assolutamente, anzi, quindi ragionate bene e concentratevi ed ecco che potreste trovare la risposta, ma se non siete sicuri oppure non vi viene in mente noi a fine articolo vi aiutiamo come sempre mostrandovi la risposta.

Contraddire: qual’è la voce corretta? Sbagliano tutti, anche tu!

Iniziamo dicendo che la nostra mente appena gli viene posta una domanda cerca di trovare la risposta giusta nel minor tempo possibile, ed ecco su che cosa si fonda il nostro gioco di oggi.

Dobbiamo trovare la forma corretta per la frase del verbo Contraddire, che sicurate hai utilizzato anche nella tua vita di tutti i giorni senza però, fare molto caso a come veniva impostato.

Non abbiamo un limite di tempo per dare la risposta giusta e questa è già una bella cosa, non trovate, potete ragionare per quanto volete, l’importante è essere sicuri e ricordarsi di che coniugazione è.

Vi ricordate vero? E’ della terza coniugazione e segue il genere del verbo dire! Vi abbiamo dato una mano enorme oggi, e quindi non vi lamentante del nostro super aiuto per questo test.

Molto spesso, quando si parla di formule in italiano si agisce in modo veloce e spesso si usa la forma sbagliata, anche perchè andiamo sempre di corsa nella vita, anche quando parliamo, siete d’accordo?

Ma dato che siamo buoni vi aiutiamo anche con il tempo, dovete pensare all’indicativo imperfetto del verbo dire, e poi applicare lo stesso ragionamento al verbo contraddire, anche se è un po’ più complicato.

Non vi lamentante che non vi abbiamo aiuto, praticamente abbiamo risposto noi alla domanda! Se non siete sicuri oppure non vi viene in mente, nessuno problema, nelle prossime righe troverete la soluzione.

Avevate risposto in modo corretto? Complimenti! In caso contrario non disperate è solamente questione di allenamento ed in questo caso, di ripassare un po’ i verbi ma nulla di irreparabile.

Continuate a seguirci per passare del tempo divertendovi e allenandovi in modo che la prossima volta sarete super pronti per qualsiasi tipo di test o rompicapo che vi proponiamo, che dite!