Tommaso Zorzi: la sua casa a Milano è da re, eccola

Vedere ma non toccare, la casa a Milano di Tommaso Zorzi è da re. Ecco dove abita e vive il vincitore del Grande Fratello Vip 2021

Tommaso Zorzi è un dei personaggi più di spicco attualmente nel panorama del mondo dello spettacolo italiano. Una delle sue prime apparizioni risale alla partecipazione al reality “Riccanza”, trasmesso da Mtv. IN questo programma, Zorzi metteva in mostra ai telespettatori il suo modo di vivere, caratterizzato dal lusso e dall’eleganza.

Successivamente, Zorzi ha raggiunto il grande successo e notevolissima notorietà grazie alla sua partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello. Il ragazzo ha subito rapito tutti con il suo modo di fare ed è diventato in poco tempo un influencer. Tuttavia, non tutti conoscono la casa a Milano in cui vive. Eccola.

Ecco la casa a Milano in cui vive Tommaso Zorzi

Spesso la vita privata dei personaggi televisivi e del mondo dello spettacolo coincide perfettamente con il ruolo che si sono creati e che mostrano ai propri fan. È il caso di Tommaso Zorzi, che vive in un’abitazione in perfetto stile “Zorzi” e che rispecchia nel modo migliore possibile la sua personalità.

Dopo aver raggiunto il successo grazie alla partecipazione in reality show, come Riccanza e, soprattutto, Grande Fratello Vip 2021 (di cui è stato vincitore), Zorzi i è affermato nel mondo dello spettacolo. Oggi, infatti, è un opinionista de L’Isola dei famosi, accanto alla splendida conduttrice, Ilary Blasi. Ma in questo articolo vogliamo spiegarti qualcosa di più della sua vita privata. Ecco la sua casa a Milano.

Dopo aver passato molti anni a Londra, soprattutto per motivi di studio, Tommaso Zorzi si è trasferito a Milano, città in cui vive. L’influencer ha infatti acquistato una bellissima casa in centro. Si tratta di un appartamento inserito in un palazzo molto moderno e famoso, chiamato “Bosco Verticale”.

Si tratta di un appartamento meraviglioso e molto spazioso. L’influencer non lesina di certo nel mostrare le ampie stanze durante le dirette o pubblicando foto e video sulla sua pagina Instagram ufficiale. L’appartamento è infatti costituito da spazi molto grandi e luminosi, tutti in stile moderno.

Lo spazio più grande è la sala, in cui si possono trovare ampie finestre e colorata con un tono giallo acceso. Al centro della stanza vi è un delizioso tavolino in cui sono poggiati dei libri, mentre la parete è decorata con scritte luminose che danno un tocco Hollywoodiano.