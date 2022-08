Vediamo insieme come possiamo realizzare un buonissimo dolce in poco tempo e con poca fatica, cosa che non è mai male!

Oggi vi mostriamo un dolce super veloce e facile che prevede l’utilizzo dello yogurt che tutti noi abbiamo sempre in casa, vero? Spesso però non sappiamo come utilizzarlo nei dolci, ecco che vi diamo qualche dritta.

Questi bocconcini sono buonissimi ed anche velocissimi da fare, quindi non ci perdiamo in troppe chiacchiere e scopriamo insieme che cosa ci serve per realizzarli, rimarrete stupiti dalla velocità.

Bocconcini allo yogurt: pronti in 5 minuti e deliziosi

Il dolce di oggi non ha bisogno di alcun tipo di lievitazione e resteranno sempre morbidi e super sfiziosi, ma quali sono gli ingredienti per i dolcetti fritti di oggi? Eccoli: