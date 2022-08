Vediamo insieme una buonissima ricetta che possiamo fare in poco tempo e che lascerà tutti senza parole per il risultato.

Ovvi vi vogliamo proporre una ricetta buona e veloce che vi permette di poter portare un dolce ottimo anche se siete invitati all’ultimo minuto e non avete assolutamente voglia di accendere il forno perchè fa caldo.

Siamo certi che il risultato piacerà a tutti, grandi e piccini e poi, come vi diciamo sempre, personalizzate tutti i dolci con quello che avete in casa oppure che preferite, è bello anche sperimentare un po’.

Semifreddo veloce e leggero: un sogno da provare

Ma che cosa prepareremo insieme? Un buonissimo semifreddo senza uova al caffè, molto facile da fare ed anche leggero, possiamo farlo anche per stupire i nostri amici o per una merenda particolarmente sostanziosa.

E’ un buonissimo dolce per quando fa caldo e non abbiamo voglia del solito gelato, ma scopriamo cosa ci serve per questa bontà:

due tazzine di caffè ristretto

500 grammi di panna fresca fredda

40 grammi di zucchero semolato

cacao amaro in polvere

Il primo passaggio che dobbiamo fare è molto semplice, ovvero fare il caffè e zuccherarlo, poi lo mettiamo in frigorifero a raffreddare, adesso possiamo iniziare a montare la nostra panna, che deve essere fredda.

Mettiamola dentro ad un contenitore ed iniziamo con le nostre fruste, se sono elettriche faremmo prima, se non le abbiamo facciamo, ovviamente, con quella a mano, una volta che la panna è a neve bella ferma possiamo aggiungere il caffè.

Adesso mescoliamo per uniformare il tutto con una spatola, dal basso verso l’alto, poi possiamo creare delle fantastiche mono porzioni, anche nelle coppette quelle di alluminio usa e getta e mettiamo tutto in congelatore per un paio di ore.

Quando andremo a servirle ci spolveriamo sopra un po’ di cacao amaro ed ecco che il nostro dolce buonissimo è pronto, e farà la gioia di grandi e piccini, ne siamo assolutamente certi.

Come avete visto è super facile da realizzare e volendo al posto del caffè possiamo provare con un’altra bevande, insomma facciamo delle prove e vediamo qual’è quella che preferiamo in assoluto.

Possiamo decorare anche con scagliette di cioccolato sia fondente che bianco per creare un contrasto di colore ma anche di sapore che farà impazzire tutti, continuate a seguirci per avere sempre nuove ricette facili e veloci ma sempre buonissime.