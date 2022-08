WhatsApp: adesso è realtà, possiamo farlo!

Grazie all’ultimo aggiornamento messo a punto dagli sviluppatori, adesso la nuova funzione su WhatsApp è realtà

Gli smartphone sono diventati ormai una certezza e fanno parte della quotidianità di miliardi di persone. Grazie a questi spettacolari dispositivi, infatti, è molto più semplice comunicare con chi ci è distante e accedere a servizi e funzionalità prima inimmaginabili.

A rendere ancora più interessante l’utilizzo dei nuovi smartphone sono certamente le applicazioni, le quali hanno reso tutto più interessante, soprattutto per via delle numerose migliorie che vengono ideate. Grazie all’ultimo aggiornamento messo a punto dagli sviluppatori, adesso la nuova funzione su WhatsApp è realtà. Ecco di che cosa stiamo parlando.

La nuova funzionalità di WhatsApp adesso è realtà. Ecco di che cosa stiamo parlando

WhatsApp è una delle applicazioni di messaggistica istantanea, oltre ad essere un vero e proprio social network, più apprezzate e utilizzate in assoluto. Si tratta, infatti, di un software che permette, a coloro che lo installano sul proprio telefonino, di scambiarsi messaggi (anche vocali e video) in maniera gratuita e istantanea.

L’app è inoltre molto popolare per via delle numerose migliorie e modiche fatte con il passare degli anni. Proprio per questo, vorremmo parlarti della nuova funzionalità di WhatsApp che adesso è finalmente realtà. Stiamo parlando della possibilità di scrivere su WhatsApp in corsivo: un’opzione che in molti cercavano e che ora è accessibile.

In molti, infatti, utilizzano quest’applicazione per lavoro, per necessità o semplicemente per divertimento e spesso potrebbe esserci il bisogno (o semplicemente la curiosità) di scrivere un testo in corsivo. Uno dei modi per farlo è certamente quello di utilizzare l’underscore, ovvero il trattino basso “_”.

Collocate, quindi, il vostro testo tra due underscore (“_testo_”) e otterrete questa formattazione desiderata. È possibile accedere a questa opzione sia mentre si scrive il messaggio che in un secondo momento. Una volta finito di scrivere il testo, infatti, potrete andare ad inserire i trattini bassi nella parte di messaggio che più vi interessa.

Inoltre, dopo aver finito di scrivere il testo desiderato potrete provare ad utilizzare un’ulteriore funzionalità. Selezionate il corpo del testo che desiderate formattare in corsivo, poi, su Android, nel menu popup aperto automaticamente selezionate sui tre puntini e pigiate su “corsivo”. Selezionatelo e il testo verrà formattato in maniera automatica.