Maria De Filippi: retroscena Tu si que vales

Pronta a partire la nuova stagione di Tu si que vales, con Maria De Filippi. Ma mentre cresce l’attesa aumentano i retroscena

La nuova edizione di Tu si que vales, talent show trasmesso da Canale, è in pieno cantiere e, mentre si aspetta la messa in onda della prima puntata, in molti si chiedono quali saranno le novità e come il programma verrà reso unico. Ovviamente, anche per l’anno prossimo sarà confermata la presenza di Maria De Filippi, la quale garantirà grande qualità e professionalità.

Già, perché con alcune settimane di anticipo già si inizia a parlare di quella che sarà la nuova stagione del programma e delle potenziali novità che potrebbero addirittura stravolgere lo show. Ma i retroscena hanno a che fare proprio con Maria De Filippi, la regina assoluta. Ecco quali saranno le novità di Tu si que vales.

Ecco i retroscena su Maria De Filippi a Tu si que vales

Aumentano i preparativi per quella che sarà la prossima edizione di “Tu si que vales”. Il talent show tramesso su Canale 5 porterà infatti particolari novità che verranno svelate solo alcuni giorni prima della partenza.

Ma tutte le novità, anche quelle più importanti devono partire da una grande, fondamentale, certezza: Maria De Filippi. Sarà nuovamente lei alla guida del programma e, per questo, “Mediaset farà le cose in grande”, secondo quanto riporta Giancarlo De Andreis, sul settimanale DiPiù Tv.

Sono partiti, infatti, gli spot promozionali per quello che sarà un attesissimo programma da parte del pubblico. Si partirà solo a settembre, ma proprio per questo la produzione è ben decisa a voler offrire al pubblico un grande spettacolo rivelando alcuni retroscena.

Da quanto si apprende, infatti, le registrazioni della prossima edizione del programma sono già iniziate e si può già sapere chi comporrà la prossima giuria. Il pubblico, infatti, potrà seguire il programma che vedrà l’amatissima giuria composta da, ovviamente, Maria De Filippi, insieme a Gerry Scotti, Teo Mammuccari, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli.

La conduzione, invece, verrà affidata nuovamente alla splendida Belen Rodriguez affiancata da Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Ci sarà anche la bellissima Giulia Stabile, a volte presa di mira da detrattori. Infine, sarà presente anche Giovannino che, ancora una volta, metterà nel suo mirino la bellissima Sabrina Ferilli.