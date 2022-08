Anna Pettinelli: la figlia è spettacolare, eccola

Non tutti conoscono la vita privata di Anna Pettinelli e sua figlia. Ecco chi è la bellissima ragazza e cosa fa nella vita

Spesso i personaggi dello spettacolo non parlano molto della loro vita privata e della famiglia. I riflettori, infatti, restano quasi sempre puntati verso chi appare in tv, al cinema o nei programmi televisivi. Ma andando più a fondo nella vita di chi è protagonista del mondo dello spettacolo, si possono scoprire storie e persone meravigliose.

È il caso di Anna Pettinelli, la storica speaker e giudice di Amici. La donna, infatti, ha una bellissima figlia che non tutti conoscono. Si chiama Carolina Russi ed è una ragazza solare e spiccata, che condivide con sua madre tante passioni e sogni. Ecco, quindi, chi è Carolina, la figlia di Anna Pettinelli.

Ecco chi è Carolina Russi, la figlia di Anna Pettinelli

Anna Pettinelli, speaker radiofonica e storica prof del programma Mediaset, Amici di Maria De Filippi, è madre di una splendida ragazza. Carolina Russi, questo è suo nome, nata da una relazione che la Pettinelli ha avuto precedentemente a Stefano Macchi.

Carolina è una ragazza dolce e meravigliosa, che condivide moltissimi tratti in comune con sua madre. La ragazza, infatti, è appassionatissima di canto e musica e non è affatto nuova al mondo dello spettacolo. È nota, infatti, la sua partecipazione al programma e talent show televisivo “The Voice”, in cui è apparsa nelle vesti da cantante.

La ragazza ha infatti una splendida voce che spesso esibisce nel suo canale YouTube. Dunque, non certo una novizia del mondo dello spettacolo quella che, la bravissima Anna Pettinelli, ha cresciuto negli anni. Mamma e figlia sono molto unite e passano moltissimo tempo insieme, grazie anche al fatto che a legarle è la stessa passione per la musica e per il mondo dello spettacolo.

“Sono pazza di mia madre – ha dichiarato Carolina, intervistata dal settimanale Spy – Non glielo dico spesso, ma più per timidezza che per altro. È la persona più buona che abbia mai conosciuti in vita mia”. Le due donne, infatti, hanno percorso tanta strada insieme, mettendo spesso al centro la passione per la musica. Dopo la partecipazione a The Voice, la ragazza continua ad inseguire i suoi sogni che presto, noi le auguriamo, potrà raggiungere.