Tom Cruise: la figlia Suri è una modella, bellissima

Probabilmente non tutti conoscono la figlia di Tom Cruise. Suri è identica a sua madre Katie Holmes! Ecco alcune foto

Tom Cruise è uno degli attori più apprezzati e conosciuti in tutto il mondo, diventato negli anni anche uno dei simboli dello spettacolo moderno e del cinema americano. Famosissimo per le sue interpretazioni in Missione Impossibile, è tornato alla ribalta alcune settimane fa grazie all’uscita del sequel dello storico Top Gun.

Cruise ha infatti lasciato il segno grazie alla sua bravura e capacità di saper interpretare i personaggi che gli vengono proposti, diventando da subito uno degli attori più amati e apprezzati dagli spettatori. Ma non sono tv e cinema: Tom Cruise è molto seguito anche per la sua vita privata. Probabilmente, infatti, non tutti conoscono la figlia di Tom Cruise. Suri è identica a sua madre Katie Holmes! Ecco alcune foto.

Ecco Suri, la figlia di Tom Cruise

Tom Cruise ha una splendida figlia. Si chiama Suri e il 18 aprile 2022 compirà 16 anni. La splendida ragazza è nata dall’amore di Tom Cruise e la bellissima attrice Katie Holmes. La bella Suri Cruise, infatti, è praticamente identica a sua madre e moltissime foto scattate dai fotografi saprebbero testimoniarlo.

Mentre era in giro per le strade di New York, infatti, la bella Suri Cruise è stata paparazzata dai fotografi, in compagnia di una sua amica e del suo tenero cagnolino. Le foto hanno letteralmente spopolato per via della bellezza della figlia di Tom Cruise (che non tutti conoscevano), ma soprattutto per la somiglianza della ragazza con sua madre, Katie Holmes.

Capelli castani, sorriso meraviglioso e sguardo naturale, Suri ricorda tantissimo sua madre quando era più giovane, ricalcandone i lineamenti e i suoi bellissimi occhi. È impressionante, infatti, guardare queste foto e accorgersi di quanto madre e figlia somiglino e condividano tutte le caratteristiche più belle e incredibilmente riconoscibili.

Sono stati moltissimi, infatti, a notare la somiglianza sconvolgente tra le due splendide donne, che sicuramente ci rideranno su. Katie e Sur sono molto legate e passano moltissimo tempo insieme. L’attrice, durante un’intervista, ha infatti rivelato di essere molto felice di avere una figlia non troppo più giovane di lei, in quanto le permette di stare molto più tempo insieme e condividere belle esperienze.