Cane che abbaia in condominio? Ecco la risposta della legge

Vivere in un condominio non è mai facile, ci sono sempre dei problemi, e spesso l’oggetto delle dispute sono proprio gli amici a quattro zampe che a volte creano delle incomprensioni tra i condomini.

Il fatto che il cane abbaia è molto naturale, ma va tutelato anche il diritto del condomino che non deve essere disturbato, parliamo di determinati orari o contesti che devono essere tenuti in considerazione per il benessere di tutti. Cosa dice la legge su questo punto?

Sicuramente se si verificano dei problemi a causa di un cane che nel condominio abbaia tutto il tempo, in orari impensati e con una frequenza e intensità molto fastidiosa, devono essere considerate le circostanze che caratterizzano l’episodio. Entriamo nel dettaglio e scopriamo che cosa va considerato per la tutela del condominio ma anche del cane stesso.

Il cane che disturba

Il codice civile ci aiuta a capire meglio. Riportiamo qui di seguito l’art. 844 che stabilisce: c.c., non si possono impedire, tra le altre cose, i rumori (compresi quelli degli animali) provenienti dal fondo del vicino, purché non superino i limiti della normale tollerabilità. A questo punto scatta la responsabilità del proprietario dell’animale è civilmente responsabile dei danni che procura. Quando si parla di disturbo si tratta di un rumore intollerabile. Ancora l’art. 844 c.c. tutela la pubblica tranquillità e quindi il rumore deve essere tale da poter violare quella di un numero indeterminato di persone.

Circa l’orario bisogna rispettare questi intervalli dalle 08:00 alle 13:00, e dalle 16:00 alle 20:00. Ovviamente sono orari indicativi. Aspetto importante è che il cane non debba arrecare disturbo negli orari di riposo. Infatti se non viene rispettato il tutto vi è una responsabilità penale. Da puntualizzare che potrebbe scattare l’arresto fino ai 3 mesi o il pagamento di una multa fino a 309 euro. Altro aspetto molto importante è che l’orario, notturno, può incidere sulla valutazione della condotta, così come la frequenza. Attenzione quindi ai nostri cani, a educarli nel modo giusto e se si decide di vivere in un condominio, molto importante sapere che ci sono delle regole da rispettare. Se infrante vi sono delle conseguenze per il proprietario dell’animale.