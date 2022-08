Vediamo insieme come possiamo realizzare un buonissimo dolce che vi farà leccare i baffi e che rifarete mille volte fino a settembre!

Ci piace stupirvi con ricette sempre nuove e divertenti che vi possono far realizzare un piatto in poco tempo, come nella ricetta di oggi, dove ci vogliono veramente pochi minuti per creare questa bontà.

La base di oggi, diciamo che è per adulti, perchè al suo interno ha il limoncello, ma voi regolatevi come preferite se in caso volete toglierlo e mettere un’altra bevanda, non ci perdiamo in troppe chiacchiere e vediamo cosa ci serve.

Dolce dell’estate? Eccolo con limoncello e crema, pronto in 15 minuti

Questo dolce è una nuova versione del tiramisù perchè al limone ed è veramente freschissimo, possiamo realizzarlo sia in monoporzione oppure una grande che divideremo quando siamo a tavola, ma ecco cosa ci occorre:

albumi, 2

tuorli, 4

mascarpone, 400 Gr

savoiardi, 200 Gr

cioccolato bianco, 100 Gr

limoncello, 1 bicchiere

zucchero semolato, 150 Gr

scorza limone, 1

menta fresca, q.b

Iniziamo quindi con la sua realizzazione prendendo un contenitore grande e mettendo dentro i tuorli che andremmo a montare con lo zucchero fino ad ottenere un composto spumoso.

Possiamo fare sia con l frusta a mano se l’abbiamo in casa ma anche con quelle elettriche se vogliamo velocizzare tutti i processi, poi aggiungiamo il mascarpone e la scorza di mezzo limone.

Mescoliamo per bene il tutto, in un’altro contenitore montiamo a neve gli albumi, deve essere molto ferma, mi raccomando, quando sono pronti li uniamo al nostro composto precedente aiutandoci con una spatola e facendo esclusivamente movimenti dal basso verso l’alto.

Poi prendiamo un piattino e ci mettiamo il nostro limoncello, ecco che iniziamo ad inzuppare i biscotti uno alla volta e a creare il nostro tiramisù, mettendo prima un po’ di crema sotto, uno strato di biscotti e poi nuovamente la nostra crema.

Prima di creare un nuovo strato di biscotti mettiamo dei pezzettini di cioccolato bianco per rendere il tutto ancora più goloso e buono, continuiamo poi i vari strati fino al termine dei nostri ingredienti.

Una volta terminato dobbiamo mettere in frigorifero per almeno due ore, mi raccomando copriamo il tutto con un foglio di carta d’alluminio e attendiamo che si rassodi prima di servire.

Prima di portare a tavola, se lo servite in monoporzione, mettete qualche fogliolina di menta, un po’ di scorsa di limone tagliata al momento e qualche scaglietta di cioccolato bianco.

Il dolce dell’estate è pronto e siamo certi che lo rifarete veramente moltissime volte perchè troppo buono e facile e poi non dobbiamo accendere il forno, vuoi mettere? Fateci sapere cosa ve ne pare!