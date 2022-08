Sonia Lorenzini al GF la ricordate? Eccola completamente trasformata

È stata una delle concorrenti più amate del Grande Fratello. Vi ricordate Sonia Lorenzini? Oggi sembra completamente trasformata

Il mondo dello spettacolo moderno ci offre nuovi personaggi e protagonisti che entrano ben presto nel cuore degli appassionati della tv. Con l’arrivo dei social poi, ci sono sempre nuove figure che si affermano e riescono a conquistare grande notorietà, magari facendo dimenticare molte personalità di spicco che c’erano prima.

Non sempre, infatti, riusciamo a ricordare tutti i personaggi che ci hanno colpito molto e sono entrati nei nostri cuori, ma spesso basta una piccola rispolverata. Ricordate Sonia Lorenzini? È stata una delle concorrenti più amate del Grande Fratello. Oggi è completamente trasformata. Eccola!

Ecco oggi Sonia Lorenzini

Sonia Lorenzini ha raggiunto la notorietà grazie alla sua partecipazione al trono di Uomini e Donne, con la conduzione di Maria De Filippi. La showgirl ha rivestito prima i panni da corteggiatrice e poi, in una successiva edizione, quella di tronista. Si è trattato certamente di un’esperienza che l’ha lanciata in alto, facendola diventare una delle showgirl più apprezzate in assoluto.

La sua esperienza successiva fu dentro la casa del Grande Fratello Vip. La Lorenzini entrò 89 giorni l’avvio del reality show e divenne da subito una delle concorrenti più apprezzate in assoluto. In particolare, venne coinvolta fin da subito in una lite con Tomaso Zorzi. Tra i due, in realtà, era già vivo un astio derivante da un’affermazione di lui che non aveva fatto piacere alla Lorenzini.

Ma non finì lì. La Lorenzini si ritrovò ancora una volta al centro delle polemiche a causa di alcune affermazioni pronunciate contro Rosalinda Cannavò. IN particolare, diedero molto fastidio ai telespettatori alcune frasi riguardo le molestie subite dalla donna. Forse proprio per questo episodio, la Lorenzini venne eliminata dalla casa più spiata d’Italia nel 106esimo giorno.

Dopo l’esperienza in tv e la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, Sonia Lorenzini ha deciso di prendersi una pausa dal mondo dello spettacolo e della tv. Rimanendo comunque molto conosciuta e apprezzata nel settore dello spettacolo, la Lorenzini ha deciso di vivere un’esperienza da sola per ritrovare sé stessa. Ad oggi, non ci sono annunci su quelli che sono i suoi progetti futuri, ma non è escluso che la Lorenzini possa partecipare ad un nuovo programma tv.