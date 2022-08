Ornella Muti: il figlio è un noto regista, lo sapevi? Eccolo

Forse non eri a conoscenza del fatto che il figlio di Ornella Muti è un noto regista. Ecco chi è e cos’ha fatto nella vita

Ornella Muti è un’attrice romana nata il 9 marzo del 1955. Si tratta di una dei personaggi dello spettacolo più conosciuti e amati in tutto il panorama dello spettacolo italiano. La sua notorietà è certamente dovuta alla sua incredibile bravura di attrice, riconosciuta grazie alla vittoria di molteplici premi, come una targa d’oro ai David di Donatello, due Grolle d’or, tre Ciak d’oro, due Nastri d’Argento e tre Globi d’oro.

La splendida attrice ha ricevuto anche una candidatura come miglior attrice durante gli European Film Award, a testimoniare l’incredibile prestigio (anche all’estero) della splendida attrice. Tuttavia, non tutti sono a conoscenza del fatto che il figlio di Ornella Muti è un noto regista. Ecco chi è e che cos’ha fatto nella vita.

Ecco chi è il figlio di Ornella Muti

Ornella Muti è conosciuta certamente per la sua incredibile e gloriosa carriera di attrice. I molti riconoscimenti e la sua magnifica professionalità fanno della Muti una delle attrici più apprezzate nel mondo dello spettacolo italiano. Tuttavia, la bellissima attrice non ha mai amato esporsi troppo al pubblico e non sempre si conoscono i dettagli della sua vita privata.

La bella Ornella ha infatti un figlio meraviglioso che non tutti conoscono. Si chiama Andrea e, come sua madre, ha deciso di far parte del mondo dello spettacolo. Ma, a differenza dell’attrice, Andrea ha deciso di stare dall’altra parte della cinepresa. Il figlio di Ornella Muti, infatti, è un bravissimo regista.

Oltre ad essere molto bravo e preparato, Andrea è un ragazzo bellissimo. A prova di ciò il fatto che Andrea Facchinetti è stato uno dei modelli di Armani. Capelli e occhi castani, Andrea è nato nel 1991 dall’amore di Ornella Muti e Federico Facchinetti. I due, infatti, sono stati sposati dal 1988 e sono stati insieme per altri 8 anni.

Andrea Facchinetti non è affatto un estraneo all’interno del mondo della tv. Il ragazzo ha infatti partecipato al game show “Pechino Express”, risultando molto simpatico agli occhi del pubblico e non sfigurando assolutamente all’interno del gioco.