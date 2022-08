Serena Garitta la ricordate? Rivelato perché sparì dalla tv!

Ricordate Serena Garitta? L’ex vincitrice del Grande Fratello è stata per molto tempo al centro dell’attenzione. Ora viene rivelato perché sparì dalla tv

Conquistare il successo e la fama nel mondo dello spettacolo non sempre garantisce una costante e rilevante esposizione mediatica. Sono molti, infatti, i personaggi televisivi che, dopo aver raggiunto il grande successo all’interno del mondo della televisione, fanno perdere le proprie tracce per un po’.

È il caso di Serena Garitta, ex concorrente del Grande Fratello che, dopo alcune collaborazioni in tv è sparita per un po’. Le sue ultime apparizioni televisive, infatti, risalgono a qualche anno fa e sono in molti a chiedersi che fine abbia fatto. Ecco, quindi, cosa fa oggi Serena Garitta e perché sparì dalla tv.

Serena Garitta ha raggiunto il grande successo grazie alla sua vittoria al Grande Fratello qualche anno fa. Dopo la conquista del primo posto, la donna ha avuto alcune collaborazioni nel mondo dello spettacolo, in ultimo nel 2021, come inviata. Inoltre, ha collaborato con Ogni Mattino, il programma condotto da Adriana Volpe su Tv8, durato però poco tempo.

Dopo l’esperienza come conduttrice, Serena Garitta è sparita per un po’ di tempo dai riflettori. Tuttavia, secondo quanto da lei dichiarato, sarebbe prontissima a tornare. A suo dire, infatti, negli ultimi periodi le trasmissioni televisive si sono incentrate molto sulla cronaca, tralasciando la parte dell’intrattenimento, ma presto potrebbe esserci un programma anche per lei.

Secondo quanto riferito, infatti, la Garitta sarebbe in attesa di concretizzare una collaborazione televisiva “in ambito sportivo”, che sancirebbe di fatto il ritorno della giovane donna in tv. Già negli anni scorsi, infatti, la Garitta aveva collaborato per Sportitalia, storico canale sportivo.

Inoltre, la showgirl, inviata e giornalista, non ha affatto escluso un suo ritorno al Grande Fratello. La quarantaquattrenne ha dichiarato infatti che la incuriosirebbe molto partecipare, anche se non è del tutto convinta. “Mi incuriosirebbe molto – ha dichiarato la Garitta – ma avendolo già vinto non so se abbia senso partecipare”.

Intanto, sul fronte sentimentale Serena Garitta ha deciso di riavvicinarsi a Nicolò Ancona. I due, dopo essere stati insieme fino a 8 mesi fa, hanno deciso di ricominciare la loro storia.