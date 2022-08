Vediamo meglio insieme che cosa è successo alla storica coppia che tutti noi amiamo e conosciamo, ovvero quella formata dalla mitica Orietta.

Iniziamo dicendo che la coppia è unita da moltissimi anni, parliamo di oltre 50, ed insieme hanno una enorme complicità che li lega da tempo, ma qualcosa di particolare è accaduto anche a loro.

E proprio il giorno del loro matrimonio, ma andiamo con calma, come sappiamo in questo momento Orietta sta vivendo una seconda gioventù dopo la collaborazione dello scorso anno con Fedez ed Achille Lauro e la loro Mille, ha partecipato anche come giudica ad X Factor, ma Orietta non si ferma assolutamente così.

Orietta Berti e Osvaldo: il dettaglio che li ha salvati

Accanto a lei c’è sempre Osvaldo, ed i due sono amatissima da anni e molto legati, di recente ci sono stati anche dei problemi di salute per il marito di Orietta, ma quello che li lega è sempre un forte legame.

Ma torniamo all’inconveniente che è accaduto il giorno del loro matrimonio, ovvero quando l’amore enorme che li unisce è stata sancito davanti a tutti, anche il loro primo incontro è stato particolare, quando lo ha invitato a casa per un caffè.

In un racconto su “Vanity Fair” ha infatti dichiarato che in un primo momento, Osvaldo ha risposto che non beveva caffè, ma Orietta ha prontamente risposto “Il mio è al cioccolato“, mettendo un cioccolatino dentro che si scioglieva.

Questo trucchetto sembra aver veramente funzionato tanto che dalla loro unione sono arrivati due figli che amano, ovvero Omar ed Otis e sono diventati di recente anche nonni della piccola Olivia.

Ma le nozze hanno rischiato di saltare perchè erano rimasti bloccati nella neve che in quel giorno era veramente un quantitativo esagerato e per questo motivo hanno avuto problemi ad arrivare in Chiesa.

In questo momento non sembra una cosa così particolare perchè le spose arrivano quasi sempre con un po’ di ritardo, mentre oltre cinquant’anni prima le cose erano assolutamente diverse da oggi.

Se non fosse arrivata in poco tempo, Osvaldo sarebbe andato via e questo matrimonio favoloso non si sarebbe mai celebrato, insomma era proprio scritto che dovevano formare una coppia come sono oggi.

Il loro amore è una testimonianza per molti e ci permette di credere veramente nell’amore che dura tutta la vita, e voi conoscevate questi due piccoli aneddoti sulla vita privata di Orietta Berti?