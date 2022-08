Caterina Balivo: la ricordate nel 1999 a Miss Italia, era un’altra

Era il 1999, quando una giovane ragazza, ancora sconosciuta, partecipò a Miss Italia. Era Caterina Balivo, una delle conduttrici della Rai. Vi ricordate come era?

Caterina Balivo oggi è considerata una delle più brave conduttrici della Rai, dove ha condotto fra l’altro Detto Fatto e Vieni da Me.

Sono passati poco più di 30 anni dal suo esordio, ma vi ricordate come ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo la conduttrice?

Caterina Balivo è nata nel 1980, a Napoli ma cresciuta poi ad Anversa à- provincia di Caserta. Nel 1999 partecipa al concorso di Miss Italia, come “Miss Amarea Moda Mare Campania”, classificandosi terza. Mentre la fascia della più bella della nostra Penisola andò a Manila Nazzaro.

In una vecchia intervista, la conduttrice della tv ammise di esserci rimasta molto male di non aver vinto “Ho pianto per anni, perché volevo vincere. Ma la fascia andò a Manila Nazzaro che aveva i numeri per arrivare prima.

Caterina Balivo: ricordate la sua partecipazione a Miss Italia?

Alta un metro e ottanta, con degli occhi azzurri pazzeschi. Ma purtroppo ho un grande pregio, che poi è anche il mio peggior difetto: sono molto competitiva e questo significa che non ti godi mai nulla”.

Nella stessa intervista, la Balivo ha fatto anche sapere che voleva essere la prima in tutto, ma ha capito che alla fine “bisogna mollare”.

Ha inoltre aggiunto che nella vita ha sempre fatto da sola, senza chiedere l’aiuto di nessuno “Non ho vissuto la favola dell’agente che ti nota per strada: mi sono sempre sudata ogni cosa, ho faticato, ho sgomitato e mi sono imposta”.

Dopo la sua esperienza a Miss Italia, infatti, ha esordito in tv come valletta di Fabrizio Frizzi, che in quel periodo conduceva uno dei programmi più amati, Scommettiamo che…

Successivamente è una delle inviate di alcune trasmissioni andate in onda sempre sulla Rai, come ad esempio I Raccomandati – condotto da Carlo Conti – e Miss Italia.

Caterina Balivo ha due figli, Guido Alberto, nato a maggio del 2012, e Cora, nata invece ad agosto del 2017, avuti dal manager finanziario Guido Maria Brera. I due sono convolati a nozze il 30 agosto 2014, con rito civile a Capri.