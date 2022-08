Sandra e Raimondo Vianello: sai chi si sta godendo i soldi?

Ecco chi ha potuto ereditare il patrimonio dei grandi Raimondo Vianello e Sandra Mondaini, tra alcune polemiche

Sandra Mondaini e Raimondo Vianello sono stati la coppia per eccellenza della televisione italiana. I due, innamoratissimi da sempre, hanno condiviso gioie, dolori, soddisfazioni e delusioni, sia nella vita privata, che in quella lavorativa, diventando colleghi e innamorati.

La loro scomparsa lasciò infatti grande dispiacere in tutto il pubblico italiano che li amava tantissimo. Prima Raimondo e poi, dopo un breve periodo, anche Sandra andò via. Ma i due sono rimasti dei veri e propri giganti della televisione italiana. Oggi in tanti si chiedono cosa ne è stato del loro patrimonio e chi ne ha avuto accesso. Ecco tutte le informazioni.

Ecco chi ha avuto accesso al patrimonio di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello

Coppia inseparabile, nella vita privata e in quella lavorativa, Sandra e Raimondo erano due personaggi iconici della televisione italiana dell’epoca. L’ultima loro grande opera è certamente “Casa Vianello”, che molte persone più giovani ricorderanno. La serie tv comica era tra le più seguite e ha segnato la carriera della coppia.

I due, infatti, hanno lavorato tantissimo insieme, stringendo collaborazioni artisti poi andate avanti per tutta la durata della loro splendida carriera. Sandra e Raimondo, infatti, hanno cominciato la loro carriera televisiva in momenti e situazioni diverse, facendo inoltre carriere differenti. Tuttavia, ne l 1958 le carriere di entrambi si incrociano e da quel momento inizierà la loro storia.

Sandra e Raimondo, infatti, si sono conosciuti dietro le telecamere di un set, e da quel momento si sono amati. Fin da subito, infatti, il sentimento è stato fortissimo ed entrambi hanno capito che tra di loro c’era qualcosa di speciale. Così è stato dato inizio ad una carriera straordinaria, che ha portati i telespettatori ad assistere ad una coppia di artisti fantastici.

Dopo la loro triste dipartita (che ha provocato dispiacere in tutta Italia), com’è normale che sia è iniziato il vortice della burocrazia italiana, soprattutto per quanto riguarda il loro patrimonio. Nel caso della fantastica coppia televisiva, l’intero patrimonio è andato ad una famiglia che la coppia avrebbe adottato. È una famiglia filippina con due genitori e due figli che hanno aiutato Sandra e Raimondo nelle faccende domestiche.

Secondo alcune indiscrezioni, alcuni familiari di Sandra e Raimondo starebbero cercando di fare in modo di ottenere una parte dell’eredità.