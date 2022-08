Vediamo insieme che cosa ci attende per quanto riguarda il nuovo appuntamento con la nostra soap opera turca preferita.

Oggi è il 15 agosto e speriamo di poter vedere nuovamente una puntata di Terra Amara, il programma che ci ha fatto innamorare appena iniziato in questa caldissima estate, quindi cerchiamo di capire insieme cosa ci attende.

Come sappiamo la soap opera è amatissima per via della storia d’amore di cui narra e che tiene incollati tutti, ma oggi abbiamo modo di vederla oppure no? Scopriamolo insieme e capiamo meglio.

Terra Amara: davvero sta succedo, incredibile!

Oggi non avremmo modo di vedere la nostra Terra Amara perchè non andrà in onda infatti si prende un giorno di riposo, e Zuleyha insieme ad Yilmaz tornano insieme a farci compagnia direttamente da domani, 16 agosto.

Anche un’altro programma non andrà in onda, ovvero Un altro domani, la soap opera che arriva dalla Spagna e che narra le avventure di una donna in Spagna che fa avanti e dietro nel tempo.

Domani abbiamo modo di vedere un solo appuntamento di Beautiful, ovvero quello delle 13.40 mentre dalle 14.10 abbiamo modo di vedere un’altra soap opera, Grand Hotel-Intrighi e passioni.

Mentre dalle 16.40 ci faranno compagnia le commedie romantiche e sempre amate di Rosamunde Pilcher e nello specifico quella che si chiama: Incontro con il passato, ma facciamo un breve riepilogo sulla puntata di venerdì.

Abbiamo visto infatti, che Yilmaz e Cengever si sono scontrati durante la festa e che l’ex sarta ha rivisto per la prima volta il suo grande amore, ma che il marito non le ha permesso di vederlo, l’Akkaya si è quindi buttata dalla macchina in corsa.

La Altun ha riportato moltissime ferite per via della caduta ma in tanti pensano che sia stato il marito, in un momento di gelosia a picchiarlo, il suo amore si stava dirigendo per andare da lei, ma nel mentre investe, involontariamente un piccolo pastore.

Nell‘episodio di martedì Yilmaz molto probabilmente avrà bisogno di tutto l’aiuto di Fekeli perchè si sente in colpa per il piccolo che ha investito, e lui cerca di ricordargli che deve fare attenzione perchè adesso è una persona importante ed in vista nella società.

Ma cosa succederà poi? Non ci resta che attendere le prossime puntate per essere sempre informati su questa interessante e super seguita storia d’amore sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5.