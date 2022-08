Luciano Punzo: eccolo dopo Temptation Island, irriconoscibile

È stato un ex tentatore di Temptation Island Luciano Punzo è molto cambiato nel tempo. Vediamo come era prima di partecipare del reality dell’estate.

Luciano Punzo è stato sotto i riflettori per aver partecipato come tentatore a Temptation Island circa due anni fa, quando ha incontrato Manuela Carriero che aveva partecipato al reality insieme al suo fidanzato Stefano Sirena.

L’ex tentatore ha fatto breccia nel cuore di Manuela che ha deciso di lasciarsi alle spalle il suo rapporto d’amore con Sirena, ritenuta da lei come “tossico”.

Negli ultimi si è vociferato molto della fine della storia d’amore tra la Carriero e Punzo, i quali però non si sarebbero detti addio a causa di un tradimento, ma sembrerebbe più perché non avrebbe in comune la strada da seguire.

Solo qualche giorno fa, invece, è arrivata la segnalazione che i due si trovavano insieme a mangiare una crêpe con la figlia di lui.

Luciano Punzo: la trasformazione dell’ex tentatore di Temptation Island

Per alcuni, Manuela e Luciano avrebbero trovato il modo di far parlare di loro. Anche lo stesso Stefano Sirena – ex fidanzato di Manuela- li avrebbe attaccati per lo stesso motivo, pubblicando diverse stories sul suo profilo Instagram.

Per altri follower, invece, stanno cercando solo di capire cosa c’è ancora fra di loro prima di annunciarlo pubblicamente a tutti. Insomma, non è ancora chiara quale sia la natura del loro rapporto.

Prima di partecipare come tentatore, però Luciano Punzo aveva partecipato anche a Pechino Express, insieme a Gennaro Lillio e ha fatto alcune ospitate nei vari programmi di Barbara D’Urso.

Come abbiamo detto già in precedenza, la coppia si è conosciuta nel reality dell’estate, condotto da Filippo Bisciglia.

Ma avevate notato come era Luciano Punzo prima di partecipare a Temptation Island? Solo qualche tempo fa, era stato pubblicato un video dal sito Notizie. Com in cui si mostra proprio come era prima.

Sicuramente ora, l’ex tentatore sfoggia un fisico tonico, perfetto e statuario, che non è altro frutto di un duro lavoro in palestra. Oggi appare molto in forma, con la barba curata, che nel video in questione non c’è.

Cosa ne pensate della storia tra Luciano Punzo e Manuela Carriero? Stanno davvero cercando di capire cosa c’è tra di loro?