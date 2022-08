Teresa Mannino è una delle comiche più talentuose della nostra Penisola. Ma avete mai visto la figlia? Conosciamola insieme.

Teresa Mannino è considerata una delle comiche, cabarettiste, attrice, presentatrice della tv più talentuose della nostra Penisola.

Dopo essersi laureata in Filosofia, all’Università di Studi di Palermo, la comica decide di iscriversi ad un corso di storia di teatro. E successivamente muove i primi passi nel mondo dello spettacolo in alcuni film.

Dopo aver fatto alcuni corsi, Teresa Mannino si scopre cabarettista e comincia a lavorare in radio, conducendo una puntata della trasmissione Due di notte, che è andata in onda su Radio 2.

Ma la sua svolta avverrà qualche anno più tardi, quando prese parte ad uno degli show comici più famosi, Zelig.

Condurrà la nuova edizione di Zelig Circus, insieme a Michele Foresta, meglio conosciuto come il Mago Forest, prendendo il posto della coppia formata da Claudio Bisio e Paola Cortellesi.

Giuditta, la figlia di Teresa Mannino

La Mannino è una grande attrice di teatro, della televisione ed ha esordito al cinema con il film di Luca Lucini, Amore, Bugie & Calcetto, e la ricordiamo per aver recitato anche in altri film, come A Natale mi Sposo, di Paolo Costella e Ex- Amici Come Prima, di Carlo Vanzina.

Solo recentemente, la comica è stata protagonista dello spettacolo teatrale andato in onda su La Nove, Sento La Terra Girare, ed è anche tornata sul palco che l’ha resa famosa, Zelig.

Della sua vita privata sappiamo che Teresa Mannino è separata dal marito e che in seguito ha avuto una relazione con Andrea. E da questa storia d’amore è nata Giuditta, con la quale la comica ha un rapporto molto stretto.

Al settimanale Donna Moderna, la Mannino ha ricordato come ha incontrato Andrea “Ci siamo conosciuti agli inizi della mia carriera su un palco. E ci siamo innamorati di “sgarrubbo” – ovvero di nascosto, in siciliano- perché io ero impegnata”.

E poi ha aggiunto “Anni dopo io e mio marito ci siamo lasciati. Ma, al mio 13esimo giorno da single, ho incontrato Andrea, per caso, in un autogrill a Verona. E tutto è ricominciato dal punto in cui l’amore era rimasto in sospeso. Io non credo a niente, solo a quello che vedo. E quella volta lì, il destino, l’ho guardato negli occhi”.

Teresa Mannino è molto gelosa della sua privacy, tanto da non condividere sui social i momenti felici della sua vita.