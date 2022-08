Federica Panicucci: la sua casa nel cuore di Milano è un sogno!

Avete mai visto la bellezza degli interni della dimora di Federica Panicucci? Curiosiamo insieme nell’appartamento della conduttrice.

Federica Panicucci rappresenta una delle conduttrici più amate del panorama televisivo italiano; da tempo, la possiamo vedere al timone di Mattino Cinque, programma in cui viene affiancata da Francesco Vecchi. Diverse ambiguità contornano la sua figura: siamo sempre abituati ad associarla all’immagine di una donna mite, elegante, raffinata e pacata, ma a quanto pare – quando le telecamere si spengono – la Panicucci sarebbe capace di tirare fuori gli artigli e ruggire laddove fosse necessario.

E’ stato proprio Francesco Vecchi a rivelare questo aspetto della collega, soprattutto a seguito di un diverbio avuto dietro le quinte; complice sicuramente la voce secondo cui Mediaset stia pensando di sostituire la Panicucci, mantenendo esclusivamente il conduttore come unico volto di Mattino Cinque. Tale indiscrezione non è ancora stata confermata dai diretti interessati.

Sicuramente il luogo ove Federica Panicucci può ritenersi effettivamente al sicuro da tutte queste energie negative, è rappresentato dalla sua dolce e accogliente dimora – dove vive insieme al compagno Marco Bacini e i suoi due figli, avuti dalla precedente relazione con il dj Marco Margetta. Curiosiamo insieme in questo luogo a dir poco idilliaco!

Federica Panicucci: una casa tutta in bianco

L’appartamento di Federica Panicucci si trova vicino agli studi di Mattino Cinque nel cuore di Milano; la conduttrice ha scelto l’ultimo piano di un lussuoso palazzo, in modo da poter accedere ad un terrazzo incredibilmente ampio. Il colore principale dell’abitazione è sicuramente il bianco, una delle tonalità preferite della conduttrice.

Il colore si ritrova in tutta la casa: dalle tende, alle sedie, fino ad arrivare ad ogni piccolo soprammobile – Federica Panicucci ha trasformato la sua casa in un vero e proprio paradiso. Il design e l’atmosfera sembrano costruite su misura per lei e rispecchiano l’immagine di donna solare, pacata ed equilibrata.

Inoltre, come abbiamo anticipato, la conduttrice ha la possibilità di godersi un incredibile terrazzo: la Panicucci ha deciso di trasformarlo in una sorta di giardino, facendo applicare del prato sintetico e sistemando poltrone in tutta la zona. Qui, i suoi bambini giocano spensierati, mentre la coppia può rilassarsi avvolta dal calore del sole.

Insomma, niente male per la storica conduttrice di Mattino Cinque. Evidentemente, vivendo una guerra continua nel mondo del lavoro, Federica Panicucci ha pensato di realizzare un luogo idilliaco dove ritrovare la sua pace.