Karima Ammar: eccola oggi completamente trasformata da Amici

Amici: scopriamo insieme cosa fa oggi la cantante cha ha partecipato al talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, Karima Ammar.

In molti la ricorderanno per aver partecipato alla sesta edizione del talent di Canale 5, Amici di Maria De Filippi, andato in onda nel 2006. Stiamo parlando della cantante Karima Ammar.

Non riesce a vincere il talent show, ma riesce a classificarsi sempre terza, dietro alla ballerina Agata Reale e al cantante Federico Angelucci. Riesce a portarsi a casa, però, in quell’occasione, il premio della critica, assegnatole dai giornalisti.

La cantante ha ottenuto anche un contratto discografico con una delle più importanti Case Discografiche.

Dopo aver partecipato al talent, prova a sfondare nel mondo della musica, partecipando alla kermesse canora più importante, il Festival di Sanremo, nella categoria Proposte, portando il brano Come in ogni ora.

Amici, Karima Ammar: come è cambiata nel corso degli anni?

La cantante ha anche prestato la sua voce a Naturi Naughton nel film Fame- Saranno Famosi. Ed ha anche interpretato, inoltre, le canzoni della Principessa Tiana nel film della Disney La Principessa e il Ranocchio.

Nel 2010 Karima ha la sua grande occasione: infatti, ha avuto modo di aprire il concerto di una delle voci più belle di tutto il mondo musicale, Whitney Houston.

La cantante ha partecipato anche al programma di Rai 1, I Migliori Anni ed ha preso parte al “circuito Big” all’interno del talent che l’ha fatta conoscere al grande pubblico, Amici. Inoltre, Karima ha una figlia che si chiama Frida, nata il 13 gennaio del 2014.

Tutti la ricorderanno, oltre per la voce, anche per la simpatia che emanava. Ma come è cambiata dopo tutti questi anni?

Karima Ammar, attraverso le foto su Instagram, è apparsa in ottima forma: infatti, sui social spesso pubblica foto in cui pratica dello sport. Sicuramente, dimostra una sicurezza che forse prima faceva fatica a dimostrare.

Anche il suo look è cambiato: è sempre stata una bella ragazza, ma ora Karima Ammar appare una donna molto sicura di sé stessa.

E voi la ricordate quando nel 2006 ha partecipato al talent di Amici di Maria De Filippi? E come vi sembra ora Karima Ammar, dopo la sua trasformazione?