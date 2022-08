Csaba dalla Zorza: l’avete mai vista senza trucco? Eccola

L’elegantissima Csaba è nota per la sua conoscenza del bon ton e della raffinatezza, ma l’avete mai vista senza trucco? Ecco la foto.

Classe 1970, Csaba dalla Zorza è una conduttrice e scrittrice italiana, nota principalmente per il suo carattere pacato, diplomatico e particolarmente elegante. Esperta di bon ton e di cultura gastronomica, Csaba si diploma con ottimi voti presso la scuola parigina Les Cordon Bleu – dopodiché vince per ben sei volte l’International Gourmand Award in Italia. Nel 2012 diventa ufficialmente giornalista pubblicista e dopo aver tenuto alcuni corsi di cucina, debutta finalmente in televisione con In cucina con Csaba.

Inoltre, una piccola curiosità: Csaba dalla Zorza è una Lady Oscar contemporanea, il padre della scrittrice infatti avrebbe voluto un maschio in modo da dargli il nome di un ciclista ungherese di cui era particolarmente appassionato. Nonostante il sesso femminile dalla cuoca, il padre decise comunque di chiamarla Csaba. Incredibile, non è vero?

Tornando alle indiscutibili qualità della nostra esperta di bon ton, possiamo dire che il reale successo e la conseguente notorietà giunsero in seguito alla sua partecipazione al programma Cortesie per gli ospiti – trasmissione che vede due coppie affrontarsi per stabilire il miglior padrone di casa.

Csaba dalla Zorza, la classe non è acqua

Oltre ad essere una scrittrice talentuosa, Csaba dalla Zorza è anche una bellissima donna – raffinata ed elegante, viene seguita su Instagram da tutti gli appassionati che voglio apprendere l’arte delle buone maniere. Caratteristici sono i suoi vestiti, spesso adornati da fantasie fiorate ed abbinati ad eleganti scarpe con un tacco modesto.

Un altro aspetto che sicuramente la distingue da molte colleghe risiede nella sua spontaneità e naturalezza; lontana anni luce dalle mode contemporanee, Csaba sembra uscita da un romantico romanzo di Jane Austen – attenta alle porcellane, al servizio di piatti consono alla situazione, amante dei pizzi e dei merletti e particolarmente appassionata di design e arredamento domestico.

Siamo però abituati ad associarla ad una figura sempre in ordine, truccata dagli esperti delle troupe televisive. Eppure, poco tempo fa, la scrittrice ha deciso di stupire i suoi followers pubblicando un’immagine che la ritrae sdraiata sul letto senza un filo di trucco. Inutile dire che gli utenti web l’hanno decisamente riempita di complimenti. Quando un volto risulta fresco e bello, mantiene il fascino anche senza un filo di trucco. Questo è proprio il caso di Csaba dalla Zorza.