Vediamo meglio insieme come possiamo realizzare un buonissimo ciambellone che sicuramente farete tantissime volte!

Oggi vi vogliamo proporre una ricetta classica, ovvero il ciambellone, dove ognuno di noi ha la propria ricetta che ripete, ma questa volta ci mettiamo qualcosa di particolare che lo renderà magico e buonissimo.

Quindi non ci perdiamo in troppe chiacchiere e vediamo insieme come possiamo realizzare questa bontà che in casa ci chiederanno di ripetere appena finirà, anche perchè possiamo usarlo dalla mattina alla sera dopo cena.

Ciambellone della nonna con l’ingrediente speciale: lo farai mille volte

Ma qual’è l’ingrediente segreto? Stiamo parlando delle noci, che daranno un qualcosa in più al nostro dolce sempre super morbido ma con un segreto al suo interno, quindi vediamo cosa ci occorre:

200 gr di farina

5 gr di zucchero vanigliato

120 gr di noci + Noci quanto basta

14 gr di lievito in polvere

160 gr di zucchero

150 ml di olio da cucina

200 ml di latte

3 uova

Iniziamo con la preparazione del caramello dove mettiamo 250 grammi di zucchero in un pentolino a sciogliere con calma mescolando con una spatola, poi aggiungiamo 150 millilitri di acqua, continuando a mescolare.

Quando è pronto che cambia colore lo togliamo dal fuoco ed iniziamo a preparare il dolce vero e proprio rompendo le uova e montandole con una frusta a mano, aggiungiamo poi lo zucchero e l’olio e continuiamo ad amalgamare.

Una volta che è uniforme, possiamo mettere la farina, che in precedenza avremmo setacciato ed il latte, deve risultare completamente senza grumi, poi possiamo aggiungere lo zucchero vanigliato e 120 grammi di noci frullate.

Amalgamiamo per bene ancora, e poi sempre usando la nostra frusta a mano mettiamo il lievito, continuando a mescolare, possiamo quindi prendere lo stampo per la torta, o meglio per il ciambellone ed inserire sul fondo il nostro zucchero caramellato ed aggiungiamo le nostre noci.

Adesso possiamo mettere l’impasto ed infornare il tutto, sempre quando è caldo a 180 gradi per circa 40 minuti, ma come sempre vi diciamo fate la prova con lo stecchino per vedere se è cotto oppure no.

Quando è pronto, lo sfornate e lo lasciate raffreddare a temperatura ambiente, quando lo capovolgerete vedrete la bellezza prima e poi la sua incredibile bontà quando lo assaggerete.

Credeteci lo farete mille volte è un dolce semplicissimo ma davvero buono, continuate a seguirci per avere sempre delle nuove e particolari ricette da poter seguire per stupire tutta la famiglia.