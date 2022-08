Antonella Clerici: sai che titolo di studio ha? Incredibile

Volete sapere quali sono gli studi della nota conduttrice della Rai, Antonella Clerici? Scopriamo qualche cosa in più.

Antonella Clerici è una delle conduttrici più amate della nostra televisione. Per anni è stata al timone di un programma culinario, La Prova Del Cuoco, e da qualche tempo è tornata a condurre un altro programma che tratta sempre di cucina, È Sempre Mezzogiorno.

Quest’anno ci sarà una sorpresa in più nella trasmissione: infatti, ospiterà la Lotteria Italiana. Dopo anni che era presente nel programma di Amadeus, ora toccherà ad Antonellina. Ma non è la prima volta per la nota conduttrice di Rai 1.

L’estrazione finale del 6 gennaio spetterà, però, come di consueto, al presentatore all’interno del suo programma I Soliti Ignoti.

Antonella Clerici tornerà con il suo programma a settembre, ancora non si conosce il giorno preciso. Molti telespettatori non vedono l’ora che la sua trasmissione torni di nuovo in onda. Infatti, in questi anni È sempre mezzogiorno ha fatto grandi numeri di ascolto!

Antonella Clerici: sapete qual è il suo titolo di studio?

Forse, non tutti sanno, qual è il titolo di studio della nostra Antonellina. Non è solo brava nel suo lavoro, Antonella Clerici è stata anche un’ottima studentessa: ha conseguito diploma conseguito presso il Liceo Classico Galileo Galilei a Legnano a Milano e poi si è iscritta all’università, alla Facoltà di Giurisprudenza, dove si è laureata con il massimo dei voti, ovvero 110 e Lode.

La sua carriera televisiva ha inizio nel 1985, quando esordisce in tv come annunciatrice nel programma Telereporter. Dal 1989 al 1995, invece, insieme a Gianfranco De Laurentiis, è al timone del programma Dribbling.

Nel corso dei suoi anni, ha condotto molte trasmissioni come ad esempio Domenica In, insieme al suo amico di sempre Carlo Conti ed Ela Weber; Il treno dei desideri; Ti Lascio una canzone; Tutti pazzi per la tele; La prova del Cuoco; Il Festival di Sanremo.

Antonella Clerici ha una figlia di nome Maelle, nata dalla precedente relazione con Eddy Mertens. Ora convive felicemente con Vittorio Garrone, imprenditore petroliere.

Voi eravate a conoscenza del titolo di studio di Antonella Clerici? Intanto, per rivedere la nostra Antonellina in tv dovremmo aspettare ancora poco più di un mese.