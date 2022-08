Un posto al sole, l’attore di Raffaele lo confessa: ecco le parole a sorpresa di Patrizio Rispo su questo determinato aspetto.

Tra le tante fiction italiane di successo di questi ultimi decennio non si può di certo non menzionare Un posto al sole, che da anni e anni ormai appassiona il pubblico di Rai 3.

In onda da più di venticinque anni, ha realizzato record su record presentando personaggi che sono entrati nel cuore degli spettatori; tra questi c’è Raffaele, interpretato da Patrizio Rispo. In una recente intervista, l’attore lo ha ora confessato: ecco cosa ha detto.

Intervistato dalla rivista Oggi (come riporta il sito La Nostra TV), l’attore ha fatto un parallelo con il suo storico personaggio della fiction, svelando un retroscena sulla sua personalità che forse i fan non conoscevano.

“Raffale mi ha trasmesso la sua solarità, il calore umano“ ha spiegato l’attore, rivelando cosa ha preso dal suo personaggio. Rispo poi continua: “Io sono meno espansivo A poco a poco ho assorbito queste caratteristiche”.

L’attore rivela poi un particolare retroscena riguardante la moglie: “Mia moglie continuava a rinfacciarmi che Giordano era molto più carino di me. Non ho avuto scelta, mi sono dovuto adeguare“.

Inoltre, tra lui e il simpatico portiere di Palazzo Palladini ci sono altre somiglianze; ad esempio, anche l’attore è un appassionato di cucina e di giardinaggio, e spera poi di trasferire a Raffaele anche l’hobby dell’equitazione.

Dopo tanti anni, i membri del cast sono diventati una grande famiglia e, tra loro, hanno dunque legato molto. “Ho un rapporto speciale con Ornella, Viola, Diego e Patrizio, moglie e figli nella fiction” rivela Rispo, che poi si lascia andare a una riflessione.

“Non capisco perché i grandi registi non ci prendano in considerazione. Per me è un mistero” conclude l’attore. Chissà che il suo appello non venga accolto e che, presto, non vedremo alcuni attori de Un posto al sole in altre produzioni.