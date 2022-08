Stefano De Martino: avete mai visto la bellissima sorella?

Avete mai visto la sorella del ballerino e presentatore tv Stefano De Martino? Si chiama Adelaide ed è veramente bellissima. Conosciamola meglio insieme.

Avete mai visto la sorella del presentatore tv ed ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, Stefano De Martino?

La ragazza si chiama Adelaide: cerchiamo di scoprire qualcosa in più su di lei. La sorella di Stefano è nata l’8 giugno del 1994 ed hanno circa 5 anni di differenza.

È diventata una famosa fashion blogger: sul suo account di Instagram, infatti, pubblica non solo alcuni scatti della sua vita privata, ma anche gli allenamenti o viaggi che fa insieme al suo fidanzato.

Sicuramente lo avrete già visto: infatti, è fidanzata da qualche tempo con l’attore Emanuele Vicorito, che ha interpretato O’pop nella serie tv Gomorra.

E sembra che la De Martino voglia sfondare anche nel mondo della televisione. Sembrerebbe, infatti – come aveva rivelato Gabriele Parapiglia – che la ragazza abbia partecipato ai provini per il Grande Fratello Vip per la scorsa edizione.

Stefano De Martino: tutto sulla sorella Adelaide

Ma, come abbiamo potuto vedere, la ragazza non ha mai varcato la famosa porta rossa della casa più spiata di Italia. Ma questo almeno fino ad ora.

Sul web circola la voce che la sorella di Stefano De Martino non sembra avere un buon rapporto con sua cognata, Belen Rodriguez.

Tra la showgirl argentina e l’ex ballerino del talent di Mediaset è scoccata di nuovo la scintilla: infatti, dopo un periodo in cui sono stati lontani, la coppia è tornata finalmente insieme per la gioia del piccolo Santiago e di tutti i loro fan.

Adelaide De Martino, anche se con Belen sembra non avere, quindi, un grandissimo rapporto, sembra essere più in sintonia con la cognata di Stefano, Cecilia Rodriguez, che le ha anche presentato il suo, ormai ex fidanzato, Francesco Monte.

Il conduttore di Stasera Tutto è Possile ha oltre ad Adelaide anche un altro fratello, Davide, che proprio quest’anno è diventato maggiorenne.

Stefano De Martino è molto legato sia ai suoi fratelli che a tutta la sua famiglia. Cosa ne pensate della sorella del presentatore campano? E voi avevate mai visto Adelaide?