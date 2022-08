Vediamo insieme come possiamo realizzare un’ottima ricetta con pochissimi ingredienti che tutti abbiamo sempre in casa.

Oggi vi vogliamo indicare un piatto incredibile che ripeterete per giorni e siamo sicuri che tutti vi faranno i complimenti è anche molto economico da realizzare, quindi ottimo direi, oltre ad essere veramente facile.

Ma cerchiamo di non dilungarci troppo e vedere che cosa ci occorre per questa meraviglia e la sua realizzazione, quindi la lista degli ingredienti che è veramente molto corta e soprattutto comune.

3 ingredienti e la ricetta bomba è servita: da copiare assolutamente

Questo dolcetto va bene dalla colazione al dopo cena e possiamo riempirlo con quello che preferiamo dalla cioccolata alla marmellata o alla crema, ma vediamo cosa ci serve per questa bontà:

400 gr di farina

Cioccolato quanto basta

1 cucchiaio di lievito secco

1 cucchiaio di burro

200 ml di latte

1 cucchiaino di sale

2 cucchiai di zucchero

1 uovo

1 buccia grattugiata d’arancia

Iniziamo con la preparazione vera e propria e dentro ad una ciotola capiente mettiamo il nostro lievito secco e poi aggiungiamo lo zucchero semolato ed il latto che avremmo intiepidito, poi prendiamo la buccia dell’arancia ma, fate attenzione a non mettere la parte bianca, ed iniziamo a mescolare con la nostra frusta a mano.

Poi mettiamo l’uovo, la farina e per ultimo il sale, iniziamo ad amalgamare per bene il tutto fino a quando non dobbiamo passare ad usare le mani per avere un panetto bello morbido, solamente adesso possiamo mettere dentro il burro e continuare ad impastare.

Trasferiamo il tutto su di un piano da lavoro ed impastiamo per qualche minuto, poi mettiamo il composto in una ciotola e lo copriamo con la pellicola, deve lievitare per circa 60 minuti.

Adesso mettiamo la farina sul nostro piano e stendiamo il tutto con il mattarello, dobbiamo avere un impasto rettangolare, possiamo creare quindi, 6 strisce che divideremo tutte a metà e lasciamo lievitare ancora per 15 minuti, coprendo il tutto con il canavaccio.

Prendiamo adesso una padella ed a fuoco dolcissimo, con sotto un filo di olio lasciamo cuocere le nostre creazioni, una volta che sono pronte le mettiamo su di un piatto con della carta assorbente, così possono rilasciare l’olio in eccesso se ci fosse.

Quando sono fredde possiamo fare un buchino ed inserire all’interno il cioccolato, che in precedenza abbiamo fatto sciogliere a bagnomaria, o la crema che preferiamo mettendola in una sac à poche.

Cospargiamo il tutto con lo zucchero a velo e la magia è pronta, sono ottime sia per i bambini ma credeteci anche per gli adulti non si scherza assolutamente!