Guendalina Canessa nuovamente single? Ecco cosa succede

Guendalina Canessa è nuovamente single. L’ex moglie di Daniele Interrante ed ex concorrente del Grande Fratello ha annunciato, pubblicando alcuni video sulle IG Stories, la fine della relazione con Claudio Tommasini. In molti hanno visto le stories e hanno commentato con grandissimo dispiacere l’accaduto.

Guendalina Canessa e Claudio Tommasini erano fidanzati da circa due anni. In alcuni video pubblicati nelle Instagram stories, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha spiegato il motivo della rottura con il 31 enne giocatore di basket. Sono stati in moltissimi a visualizzare e commentare la foto, dichiarandosi dispiaciuti per l’esito della relazione e augurando ad entrambi buona fortuna per il futuro.

La showgirl ed ex concorrente del GfVip ha infatti rivelato di essere ormai single: “Era una favola ma purtroppo ho dovuto tagliare, chiudere questo bellissimo libro– ha detto Guendalina – Una storia molto pulita, molto onesta, molto sincera, nessun tradimento né da parte mia, né da parte sua”.

L’ex concorrente del reality show più famoso d’Italia ha spiegato che dopo due anni di relazione i due hanno dovuto dirsi addio. “Ho dovuto lasciarlo andare – ha spiegato Guendalina – e questo è stato un gesto altruistico perché lui vuole una famiglia tutta sua”. La showgirl ha spiegato che l’uomo avrebbe voluto dei figli e farsi una famiglia, mentre lei.

La giovane ha spiegato che, nonostante lei possa sembrare egoista, non sente la necessità di doversi fare per forza una famiglia. Dunque, una volta che le basi della relazione erano venute a mancare i due hanno deciso di rompere.