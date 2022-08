Conosciamo tutto della presentatrice della Rai e di Mediaset Rita Dalla Chiesa, ma forse non tutti sanno che ha una figlia. Andiamo a scoprire qualcosa in più su di lei.

Rita Dalla Chiesa è un personaggio della televisione che fece il suo esordio nel 1983 con il programma Vediamoci sul Due, che è andato in onda su Rai 2.

Nacque il primo agosto del 1947 e fu la primogenita del Generale dei Carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa, vittima della mafia.

Rita Dalla Chiesa ha presentato molti programmi, fra cui anche di Rete 4, Forum, di cui è stata presentatrice per diversi anni.

Conobbe all’interno del programma Pane e Marmellata, Fabrizio Frizzi, con il quale intraprese una relazione e sposò poi, in seconde nozze nel 1992. Fu un grandissimo amore quello fra la coppia, ma i due decisero di lasciarsi qualche anno dopo, nel 1998, per divorziare ufficialmente nel 2022.

Rita Dalla Chiesa: tutto sulla figlia Giulia

Prima di lui, però, sposò un carabiniere, Roberto Cirese: da questo amore nacque la sua unica figlia, Giulia.

Nell’articolo di oggi andremo a scoprire qualcosa in più che riguarda proprio la vita di Giulia Cirese.

Come la madre, anche lei ama molto la sua privacy. Quello che sappiamo è che si è resa indipendente fin da subito. Infatti, ha lasciato la casa della madre intorno ai 19 anni.

Ha seguito le orme di sua madre: infatti, Giulia ha lavorato per diverso tempo in radio e televisione, ma ha anche svolto il ruolo di segretaria di redazione.

E’ sempre stata una bellissima donna e dalla foto che girano sul web si può notare quanto assomigli alla madre.

Purtroppo, non molto tempo fa, nel 2017, Giulia ha perso suo marito, Massimo Santoro: i due si erano conosciuti dietro le quinte di Uno Mattino, dove lui era un autore del programma.

E da questa storia d’amore è nato Lorenzo. La nonna è innamorata persa di suo nipote, tanto da aver lasciato la televisione per svolgere uno dei ruoli più importanti, quello della nonna.

In una recente intervista a Famiglia Cristiana, Rita Dalla Chiesa si esprime così mentre parla proprio di Lorenzo “Non sono una nonna tradizionale, piuttosto una nonna complice, con un dialogo molto aperto, disponibile all’ascolto senza pregiudizi, con tanti interessi in comune con Lollo”