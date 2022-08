3 ingredienti e la cena è pronta! Ecco come fare

Ti piacerebbe preparare una cena facile e veloce? Non preoccuparti, ecco la ricetta con soli 3 ingredienti. Scopriamo nel dettaglio cosa serve e come fare.

Con le temperature in aumento, la voglia di stare davanti ai fornelli inizia a mancare. Ecco perché oggi vi sveleremo con preparare una cena sana e nutriente con soli 3 ingredienti. Siete curiosi di scoprire la ricetta? Vediamola insieme.

Per caso nella tua dispensa sono avanzate delle melanzane e non sai come cucinarle? Non preoccuparti, oggi vi proporremo una ricetta salva cena che vi porterà via solo 5 minuti.

Come avrete intuito il protagonista della ricetta è proprio la melanzana, una verdura molto buona che si può preparare in diversi modi. La preparazione è molto semplice gli altri due ingredienti di cui avrete bisogno sono dei pomodori e della mozzarella.

Se quindi avete tutto a disposizione, andiamo a scoprire come realizzare questa buonissima ricetta.

Ricetta salva cena? Prova con questa, ti serviranno solo 3 ingredienti

La ricetta delle melanzane con pomodoro e mozzarella è sicuramente una delle più facili e veloci da realizzare.

Oltre ad essere un piatto buono e nutriente è perfetto anche per chi sta seguendo una dieta. Ottimo per tutta la famiglia, ma come si prepara? La prima cosa da fare è recuperare tutti gli ingredienti, che sono i seguenti:

2 cucchiai di pangrattato

200 gr di pomodorini

1 cucchiaio di capperi

125 gr di mozzarella

2 melanzane

Peperoncino in polvere quanto basta

Olio d’oliva quanto basta

Sale quanto basta

Origano quanto basta

Ora passiamo alla preparazione, quindi tagliamo le melanzane e rimuoviamo la polpa all’interno. Successivamente, versiamo in un recipiente dell’olio l’origano e il sale, con questo intruglio cospargiamo le nostre melanzane.

Adagiamole su una teglia rivestita con della carta da forno e facciamole cuocere in forno caldo e ventilato per 15 minuti a 200 gradi. Intanto, tagliamo i pomodorini a pezzettini e trasferiamoli in una ciotola. Poi aggiungiamo la mozzarella il peperoncino in polvere e il pangrattato. Ora mescoliamo il tutto e aggiungiamo il composto all’interno delle melanzane.

Ora rimettiamo in forno e facciamole cuocere ancora a 180 gradi per circa un quarto d’ora. La cena è pronta, serviamolo e gustiamole.

Voi cosa ne pensate?