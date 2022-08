Milly Carlucci, la rivelazione che non ti aspetti arriva: ecco cosa ha detto su di lei in vista del ritorno in onda a settembre.

Dopo la pausa estiva, Milly Carlucci tornerà come ormai tanti anni a questa parte protagonista di Rai 1; prima con lo storico Ballando con le stelle, poi successivamente con Il Cantante Mascherato, anch’esso diventato ormai un must per i telespettatori.

Al momento, c’è molta curiosità circa le stelle che si metteranno alla prova in pista; in attesa di saperne di più e in vista del ritorno in onda, arriva però la rivelazione sulla conduttrice.

Milly Carlucci, la rivelazione che non ti aspetti arriva: ecco cosa ha detto su di lei

Se Milly Carlucci è la regina indiscussa di Ballando con le stelle, al suo fianco c’è stato sempre un fidato cavaliere: Paolo Belli. Lo showman, oltre a dirigere la Big Bang, si occupa dei concorrenti dietro le quinte e forma ormai con la conduttrice una squadra di successo; in una recente intervista al settimanale Vero (come riporta il sito La Nostra TV), ha ora fatto una rivelazione sulla Carlucci.

“In sedici anni assieme, davanti allo schermo e dietro le quinte, ho imparato tantissimo. Tra i numerosi insegnamenti ce n’è uno di cui faccio sempre tesoro: entrando nelle case delle persone si deve avere la massima preparazione e un’immensa educazione“ ha rivelato Belli, spendendo ancora una volta parole al miele per la sua collega.

Belli, che ringrazia continuamente la Carlucci per l’opportunità che gli ha dato, tornerà ovviamente a settembre insieme alla giuria composta da Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni.

Un periodo davvero d’oro questo per lo showman, e non soltanto per la stabilità col programma di Rai 1; a distanza di nove anni dall’ultimo, Belli ha di recente pubblicato un nuovo album.

“E’ il regalo più bello che un artista della mia età possa ricevere. Mi sta dando soddisfazioni incredibili. Chiunque lo ascolti mi manda feedback meravigliosi” ha spiegato il cantante.