Francesco Oppini è lei: eccoli allo scoperto, finalmente!

Dopo settimane di rumors, Francesco Oppini ha deciso di presentare la sua nuova fidanzata al popolo di Instagram!

Francesco Oppini, figlio della bellissima Alba Parietti, deve la sua notorietà al famoso programma targato Mediaset – Grande Fratello Vip – in particolare, facciamo riferimento alla quinta edizione, vinta da Tommaso Zorzi. Durante la sua partecipazione, Oppini era felicemente fidanzato con Cristina Tomasini; i due hanno sempre condiviso un legame profondo, tanto che nella casa più spiata d’Italia si iniziò a parlare addirittura di matrimonio. L’evento era previsto per la fine del programma, eppure quel giorno tardò inspiegabilmente ad arrivare.

Successivamente, cominciarono a trapelare alcuni indizi in relazione al reale rapporto tra Francesco e Cristina: primo fra tutti, l’assenza della fidanzata al matrimonio nel compagno. Non arrivò nessuna ufficializzazione e i diretti interessati non affrontarono mai l’argomento con gli utenti di Instagram. Eppure, il tutto sembrava si fosse concluso con una certezza assoluta: la storia d’amore tra Francesco Oppini e Cristina Tomasini è giunta definitamente al capolinea.

La rottura sembra risalga a questa primavera, sostanzialmente qualche mese fa, eppure pare che Francesco Oppini abbia già voltato pagina. Nelle scorse settimane, i rumors hanno cominciato ad avere una base concreta: il telecronista sportivo condivideva spesso delle stories dove si intravedeva una misteriosa ragazza. Ora, ogni dubbio è stato fugato, il figlio di Alba Parietti ha una nuova fidanzata!

Francesco Oppini nuovamente innamorato!

A quanto pare, Francesco Oppini ha seguito le orme dello storico amico Tommaso Zorzi, fidanzandosi con una giovane ragazza che porta il suo stesso nome. E se mesi fa abbiamo potuto conoscere la coppia formata da Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani, questa volta ci affezioneremo alla love story tra Francesco e Francesca!

Oppini ha presentato la fidanzata attraverso diverse stories di Instagram, accompagnate dalla bellissima canzone di Diodato – Fai rumore – il tutto ufficializzato con un romantico “E poi arriva lei…”. Insomma, Francesca ha decisamente rapito il cuore del figlio di Alba Parietti, tanto che Oppini appare già follemente innamorato della nuova fidanzata.

Eccoli insieme, felici ed innamorati come non mai! A questo punto, una curiosità sorge spontanea: Oppini avrà già fatto le presentazioni in famiglia? Alba Parietti si è sempre mostrata molto protettiva nei confronti del figlio. Chissà se l’iconica diva sia da considerarsi una suocera gioviale oppure austera!