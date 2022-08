Enrico Brignano, è successo con il noto collega: a quanto pare non c’è più nessun rapporto, ecco gli ultimi rumors a riguardo.

La novità più grande per Enrico Brignano, in quest’ultimo periodo, è arrivata sicuramente dalla vita privata; dopo la nascita di Niccolò, l’attore e comico è infatti convolato a nozze con la sua Flora Canto, con cui oltre al recente figlio aveva già la piccola Martina, suggellando finalmente il suo amore con la showgirl.

Alle nozze però non è passata inosservata un’assenza, che a quanto pare ha dato alito a diverse voci; pare che col noto collega sia proprio successo, ecco i rumors sulla situazione.

Enrico Brignano, è successo con il noto collega: i due non si parlano più? I rumors

A quanto pare, il matrimonio di Brignano con Flora Canto avrebbe dato prova della fine dell’amicizia fra l’attore e comico e Paolo Bonolis; è questo quanto riportato da DiPiùTV (come riporta anche il sito Gossip e TV), che avrebbe avuto una fonte anonima direttamente dalla cerimonia.

“Al matrimonio si è parlato molto dell’assenza di Bonolis. Sonia e Flora un tempo erano molto amiche, anche per via del rapporto dei loro compagni: poi è successo qualcosa“ si legge sul settimanale.

“Non è molto chiaro il motivo del disaccordo. Fatto sta che ora non si rivolgono più la parola e non si parlano neppure Enrico e Paolo”. A quanto pare quindi, anche la loro amicizia sarebbe finita.

Di recente, anche Sonia Bruganelli ha confermato la rottura dell’amicizia con Flora Canto; prima era molto amica dell’ex-tronista di Uomini e Donne, ma a quanto pare ora non ha più rapporti né con lei né col neo-marito Brignano.

La Canto, poi, ha “bacchettato” pubblicamente lo stile di vita dell’opinionista del Grande Fratello Vip, criticata anche da lei per aver “ostentato” i viaggi sul jet privato; secondo alcuni, tutto sarebbe iniziato da una battuta di Bonolis su Brignano al funerale di Gigi Proietti, anche se la stessa Canto sui social aveva sminuito la situazione. I due commenteranno questa “ricostruzione” del gossip?