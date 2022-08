Pechino Express 2023: completamente rivoluzionato dopo il flop

Cambia tantissimo il volto di Pechino Express 2023. Il programma è pronto a partire completamente rivoluzionato dopo il flop

Riparte Pechino Express e lo fa con uno stile completamente diverso rispetto alle scorse edizioni. Dopo il passaggio dello show dalla Rai (Rai 2) a Sky (emittente televisiva a pagamento), il programma non ha riscosso lo stesso successo delle precedenti edizioni; tuttavia, ora gli autori promettono una stagione meravigliosa.

Gli scarsi risultati raggiunti l’anno scorso a livello di ascolti (solo 433.000 spettatori, l’1,40% di share), hanno prodotto riflessioni interne profonde, in modo da rinnovare il programma in meglio. Già l’anno scorso, in effetti, c’erano stati dei tentativi di cambiamenti in corso, ma il volto di Pechino Express 2023 potrebbe essere totalmente diverso. Il programma ora è pronto a partire completamente rivoluzionato dopo il flop.

Pechino Express 2023 cambia faccia

La prossima edizione di Pechino Express promette di essere ricca di novità esaltanti e numerosi cambiamenti. Secondo TvBlog, sito specializzato nel mondo dello spettacolo, potrebbero esserci novità particolarmente importanti per quella che sarà una stagione scoppiettante.

La prima, clamorosa, rivoluzione riguarda il canale tv in cui sarà possibile vedere il game show. Dalla prossima stagione, infatti, Pechino Express verrà trasmesso in chiaro su Tv8 e non più su Sky Uno. Dunque, anche chi non è abbonato potrà vedere le avventure dei protagonisti del reality più pazzo della televisione italiana, condotto dal mitico Costantino Della Gherardesca.

Altre novità riguardo il programma ricco di avventure e colpi di scena stanno per essere rivelate da molte indiscrezioni. Secondo numerose segnalazioni, infatti, uno dei luoghi interessati nel game show potrebbe essere il Laos. L’indizio fornito da un utente indica che la prossima edizione potrebbe svolgersi proprio lì e nei Paesi vicini, come Vietnam, Birmania e ovviamente Cina.

A rendere più che credibile l’indiscrezione ci ha pensato un utente che su Twitter ha pubblicato un curioso scatto. Probabilmente residente nel Laos, l’utente ha pubblicato una foto in cui si intravede il famoso cartello del programma, indicando che, molto probabilmente, sarà quella una delle tappe del game show.

Tra i possibili avventurieri viaggiatori di Pechino Express 2023, inoltre, ci potranno essere Clizia Incorvaia ed Eleonora Giorgi. Voci insistenti, inoltre, danno possibile la partecipazione al programma da parte di Nicolas Vaporidis e Edoardo Tavassi.