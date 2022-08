La tua mente è veloce? Dipende che cosa vedi

Test Visivo: siete in grado di trovare un animale che si nasconde tra queste foglie? Non è facile e non tutti ci riescono.

Questo è uno dei test visivi, forse, più difficili tra quelli che vi abbiamo proposto. In rete ce ne sono tantissimi, di tutti i tipi: grammaticali, matematici, logici, visivi e tanti altri ancora.

Più ne farete più sarà facile rispondere alle domande che si trovano tra i vari indovinelli. E questo succede perché in questo riuscite a tenere allenato il vostro cervello.

E bisogna ribadirlo ancora una volta: tutti i test che incontrate sul web non hanno nessuna valenza scientifica. Sarebbe troppo facile analizzare il nostro cervello con questi indovinelli o test. Ma rimane senza dubbio l’organo più complesso del nostro organismo.

Andiamo a vedere cosa chiede il test di oggi: in una illustrazione ci sono disegnate tante foglie, di tutte le tonalità, dal marrone al verde chiaro. Tra di loro si nasconde una rana. Siete in grado di trovarla? I colori delle foglie servono a confondere le idee a chi sta provando a rispondere!

Test Visivo: siete in grado di individuare la rana?

Dovreste sapere che per rendere anche più difficile la soluzione a questo enigma c’è un tempo prestabilito, quello di 10 secondi.

Potreste sempre sfidare qualche componente della vostra famiglia o qualche amico. Siete riusciti ad individuare dove si trova la rana? Se ci siete riusciti, non possiamo fare altro che farvi i complimenti.

Se invece non la trovate, non preoccupatevi, non siete i soli! Vi aiuteremo noi: infatti, dimenticatevi del tempo e cercate di osservare molto bene la parte destra dell’immagine. E se proprio neanche così riuscite a vedere la rana, allora vi daremo noi la soluzione.

Ecco dove si trovava il simpatico animaletto:

Il test che vi abbiamo proposto oggi non era tra i più semplici. Anche perchè dovevate trovare la rana entro i 10 secondi. Per riuscire a risolvere questo test serviva molta agilità mentale. Per risolvere questi indovinelli quello che dovete fare è scegliere tra i tanti proposti e cominciare a farli.

E voi siete riusciti ad individuare dove si trovava la rana? Vi è piaciuto o lo avete trovato un po’ difficile?