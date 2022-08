La Talpa: ecco le prime indiscrezioni che riguardano proprio il reality show di Mediaset. Chi sarà a condurre il programma?

Ci sono le prime indiscrezioni sul reality show che tornerà dopo anni dalla sua messa in onda. Stiamo parlando de La Talpa.

Con molta probabilità tornerà in onda a primavera dell’anno prossimo. La produzione è affidata alla Fascino di Maria De Filippi.

Ancora non si molto su chi sarà la conduttrice del programma di Mediaset. Il settimanale Nuovo ha lanciato alcune indiscrezioni su alcuni nomi molto papabili per essere la nuova conduttrice.

Uno dei primi nomi fatti è quello della cantante Anna Tatangelo: l’ex compagna di Gigi D’Alessio ha avuto modo di condurre già il programma Scene da un Matrimonio, andato in onda su Canale 5.

La Talpa: chi sarà a condurre il reality show?

Un altro nome è quello dell’ex gieffina Stefania Orlando, che avrebbe già sostenuto un provino per questo ruolo.

Ma non è finita qui: infatti, oltre alla cantante e alla showgirl, è stato fatto il nome di un’altra persona.

Stiamo parlando di Belen Rodriguez e si è vociferato che lo potrebbe condurre il reality show con Stefano De Martino, anche se questa scelta sembrerebbe un po’ improbabile.

L’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, infatti, negli ultimi anni è diventato ormai il volto della Rai, in particolar modo del programma di Rai 2, Stasera tutto è possibile.

Sul web, però, circola un altro nome. Per molti, la conduttrice ideale sarebbe proprio Simona Ventura, volto noto del programma.

Ma quest’ultima ha già smentito questa voce qualche tempo, dato che sarà anche lei impegnata in un altro programma della Rai, insieme alla sua amica Paola Perego.

Ma sembrerebbe che Maria De Filippi stia facendo carte false per avere Silvia Toffanin, che si ritroverebbe per la prima volta a condurre un programma di sera.

Non c’è neanche il nome dell’inviato. È tutto ancora da decidere, anche se per il ruolo potrebbe essere perfetto Filippo Bisciglia, il presentatore ufficiale di un altro programma di Canale 5, Temptation Island, che questa estate non è andato in onda.

E voi chi vorreste vedere a condurre il programma La Talpa? Cosa ne pensate dei nomi delle varie presentatrici che sono stati fatti?