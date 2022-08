Vediamo insieme come possiamo realizzare una ricetta che lascerà tutti senza parole in pochi minuti e senza troppa fatica.

Anche oggi siamo pronti con il fare una nuova ricetta sempre velocissima, ed in questo caso è molto buona anche da fredda, perchè parliamo di un rustico che possiamo usare in mille occasioni diverse.

Dalla festa con gli amici, al pic nic fuori porta, e poi noi vi proponiamo questa versione buonissima ma voi potete personalizzarlo come credete, senza problemi, quindi non ci dilunghiamo troppo e vediamo come si prepara.

Rustico pronto in 5 minuti: la ricetta bomba

Ma cosa troviamo dentro? Oggi vi proponiamo fiori di zucca, mozzarella e prosciutto, insomma una vera e propria goduria, ma voi potete farlo come preferito, con mozzarella e mortadella, oppure pieno di verdure, insomma date libero sfogo alla vostra fantasia o a quello che avete in frigorifero.

Ecco cosa ci serve per il nostro:

1 rotolo di pasta sfoglia

Un mazzetto di Fiori di zucca

30 gr di Parmigiano grattugiato

Latte quanto basta

150 gr di mozzarella (filone per pizze)

1 cipolla

Olio quanto basta

4 fette di Prosciutto cotto

Sale quanto basta

semi di sesamo q.b.

Iniziamo con la preparazione vera e propria dove togliamo dai fiori il pistillo centrale ovviamente e poi li tagliamo a pezzettini con il coltello, poi prendiamo una padella e ci mettiamo dentro un po’ di olio e di cipolla che avremmo tagliato in modo sottilissimo.

Lasciamo soffriggere e poi aggiungiamo i fiori che dovranno cuocere solamente per qualche minuto, nulla di che, poi prendiamo la nostra pasta sfoglia e la mettiamo sul piano di lavoro, ne copriamo metà con il prosciutto e la mozzarella che avremmo tagliato a fette.

Adesso possiamo adagiarci anche i nostri fiori di zucca, iniziamo quindi a chiudere con l’altra metà della pasta sfoglia vuota, e sigilliamo per bene i borsi, in modo tale che non fuoriesca in cottura.

Possiamo portare il nostro rustico sulla leccarda che avremmo in precedenza coperto con la carta da forno e la spennelliamo con un po’ di latte e di parmigiano, se vogliamo possiamo mettere anche dei semi di sesamo.

Inforniamo quando è già bello caldo a 180 gradi per solamente 15 minuti ed ecco che il nostro super rustico è pronto per essere mangiato lasciando tutti gli ospiti senza parole per il risultato.

Continuate a seguirci per avere sempre delle ricette veloci e buone da realizzare e che possiamo condividere con amici e parenti senza togliere troppo tempo della giornata nella preparazione.