Giorgio Mastrota, arriva la notizia bomba: grandi novità per il celebre conduttore Mediaset, ecco tutti i dettagli.

Giorgio Mastrota, negli ultimi decenni, si è fatto apprezzare e voler bene dal pubblico, partecipando sia a diversi programmi che a molte televendite, di cui è stato eletto “re”.

La sua carriera televisiva gli ha dato sicuramente parecchie soddisfazioni, ma la sua vita privata pare non essere da meno; ora arriva finalmente la notizia bomba, ecco la novità per lui.

Giorgio Mastrota, arriva la notizia bomba: grandi novità per lui

Dopo le storie d’amore con Natalia Estrada e Carolina Barbosa, che gli hanno donato anche dei figli, Mastrota pare aver finalmente trovato stabilità con Floribeth Gutierrez, con cui condivide la vita ormai da diverso tempo e che gli ha dato anche due figli, Matilde e Leonardo.

Dopo più di undici anni, pare ora finalmente arrivato il momento per i due di sposarsi; in una recente intervista a DiPiùTV (ripresa da Gossip e TV) Mastrota ha anche svelato alcuni dettagli sulle nozze.

“Ci sposeremo a Bormio, il paesino in provincia di Sondrio dove ci siamo trasferiti” spiega il conduttore Mediaset, svelando subito la location dell’evento. Successivamente, Mastrota rivela altri dettagli sulla cerimonia: “Sarà con rito civile. Dopo la cerimonia andremo a festeggiare in un agriturismo, con un menu tipico valtellinese, a cominciare dai pizzoccheri, un tipo di pasta”.

Quello di Giorgio e Floribeth sarà un matrimonio piuttosto intimo, come da lui stesso confermato. “Faremo qualcosa di intimo, io e Flo non abbiamo più i genitori, quindi inviteremo solo i parenti e gli amici più stretti. Sarà una festa tranquilla, nell’agriturismo valtellinese di un nostro amico. Insomma, festeggeremo il matrimonio in alta quota“.

In molti si chiedono se tra gli invitati ci sarà anche Natalia Estrada, ma a quanto rivelato da TGCom24 pare che la risposta sia negativa; tra l’altro, lo stesso conduttore ha parlato di “qualcosa di intimo”, dunque pare non esserci spazio per gli ex di turno, a prescindere dai rapporti.