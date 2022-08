Vediamo insieme una nuovissima ricetta che vi permetterà di realizzare un dolce incredibile in pochissimo tempo.

Come sempre vi consigliamo delle ricette rapide e veloci che vi possono aiutare ad avere un tempo maggiore da trascorrere in famiglia o per riposarvi insieme a loro, anche in questo periodo di caldo estremo.

Oggi vi vogliamo proporre una super ricetta che si realizza in pochissimi minuti e che vi farà fare una figura incredibile con amici e parenti a cena e non solo, ma non ci perdiamo in troppe parole e vediamo cosa ci occorre.

Dolce: questo è buonissimo e pronto in 5 minuti

Ma sapete come si cuoce questo dolce? In padella ed ha come ingrediente principale le albicocche, ma vediamo gli ingredienti:

220 gr di farina

10 gr di zucchero vanigliato

6 gr di lievito in polvere

150 gr di latte

200 oppure 300 gr di albicocche

100 gr di zucchero

1 buccia grattugiata di limone

50 gr di olio vegetale

Sale quanto basta

2 uova

Possiamo iniziamo con la preparazione vera e propria lavando le nostre albicocche ed eliminando, ovviamente, il nocciolo, in questo modo le avremmo divise a metà, poi prendiamo una padella del diametro di 24 centimetri e ci mettiamo il busso al suo interno.

Adesso mettiamo le albicocche in modo ordinato ma unica cosa importante, la polpa deve essere rivolta verso l’alto, poi prendiamo un contenitore e mettiamo le nostre uova, il sale lo zucchero ed anche quello vanigliato, aggiungiamo l’olio, la buccia del limone, e per ultimo il sale.

Iniziamo ad amalgamare tutto gli ingredienti con la nostra frusta a mano, quando sono uniformati possiamo aggiungere la farina e successivamente anche il lievito in polvere, dobbiamo ottenere un composto uniforme, mi raccomando.

Quando è pronto possiamo versarlo direttamente sulle albicocche che abbiamo messo in padella e lasciamo andare a fuoco molto dolce per circa 20 minuti, mi raccomando chiudiamo con un coperchio.

Se vediamo che si crea della condensa, puliamolo e rimettiamo il coperchio, passato questo tempo, i bordi della torta ci sembrano pronti, ma al centro è ancora crudo, ecco che, con l’aiuto di un piatto dobbiamo capovolgere il dolce e lasciarlo cuocere, nello stesso modo per altri 20 minuti.

Ovviamente, come per tutti i dolci, anche se questo non è proprio tradizionale facciamo sempre la prova con lo stecchino per vedere se è cotto al centro, altrimenti lasciamolo ancora per qualche momento.

Una volta che è pronta serviamola a tavola e se vogliamo fare qualcosa di ancora più goloso cospargiamola di zucchero a velo e volendo anche cioccolato amaro, tutti rimarranno senza parole.

La torta sarà super morbida ed avrà un sapore indescrivibile, continuate a seguirci per avere sempre delle ricette buonissime e super facili da realizzare.