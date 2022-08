Phon: se lo utilizzi così altro che parrucchiere

Avete voglia di un’acconciatura particolare ma non vi va di andare dal parrucchiere? Iniziate ad utilizzare in questo modo il phon.

Ogni volta che si esce dal salone di bellezza, i nostri capelli sono perfetti. Ma sapete che esiste un modo per avere lo stesso risultato anche stando a casa propria?

Forse è più semplice recarsi dal parrucchiere tutte le settimane per essere sempre al top, ma potrebbe risultare anche molto dispendioso – visto anche il periodo che tutti noi stiamo vivendo ora.

Ma sapete che esiste un metodo che vi aiuterà ad essere sempre perfette? Per riuscire ad ottenere lo stesso risultato dei parrucchieri, ci basterà seguire alcune regole.

Dal sito Mammastobene.it, infatti, si possono leggere alcuni consigli dati da Adam Reed, ambasciatore di GHD.

Come avere dei capelli sempre perfetti: le regole da seguire

Per prima cosa, dovrete assicurarvi di asciugare bene i vostri capelli con un asciugamano, circa l’85%. Infatti, se dovessero risultare troppo umidi sarà più difficile acconciarli perfettamente, essendo più pensati.

Dopo aver effettuato questo passaggio, dovrete passare sui vostri capelli l’olio di cocco o di argan, stando attenti a passarlo solamente sulle vostre lunghezze, tralasciando il cuoio capelluto. Poi pettinateli utilizzando un pettine a denti larghi o con una spazzola districante.

In seguito, dovrete iniziare con la divisione in sezioni. In che modo? È semplicissimo: infatti, dovrete creare una riga orizzontale lungo la parte posteriore dei capelli, cercando di fermare la parte superiore dei capelli attraverso una molletta.

Adesso, potete iniziare ad asciugare i capelli con il phon, stando attenti a non dimenticare alcuna ciocca.

Ricordatevi di utilizzare uno spray che sia protettivo contro il calore. Se volete dare volume ai vostri capelli è consigliato l’uso della spazzola radiale, che, invece, è sconsigliata nel caso aveste i capelli ricci, in quanto potrebbe anche darvi alcuni “problemi”, come l’insorgere del crespo.

Per avere dei capelli ricci, però potete sempre utilizzare i bigodini. Li dovrete fissare con un spray e media tenuta – per evitare che si sciolgano – e li dovrete tenere su per alcune ore, prima che li possiate rimuovere.

Insomma, avere una pettinatura perfetta non è così difficile, dovrete avere solo tanta pazienza. Allora cosa state aspettando a provare da soli?